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Wielki strajk transportu miejskiego w Holandii. Będzie można dojechać tylko w jedno miejsce

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Paryż. Wieża Eiffla zamknięta z powodu strajku pracowników
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Alexander Fedosov / Shutterstock.com
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Pracownicy transportu publicznego w Holandii przeprowadzą w środę 24-godzinny strajk w całym kraju. Będzie można tylko dojechać w jedno miejsce.

W przypadku holenderskich kolei NS, zarządcy infrastruktury ProRail i transportu regionalnego akcja potrwa od godz. 2.00 w środę do 2.00 w czwartek. W Amsterdamie, Rotterdamie i Hadze komunikacja miejska ma nie kursować od początku do końca dziennego rozkładu. W Amsterdamie nie będą kursować również promy przez rzekę IJ, które łączą miasto z dzielnicą Noord po północnej stronie rzeki.

Cały kraj stanie, poza połączeniem z Schiphol

Wyjątkiem będzie połączenie kolejowe między Amsterdam Centraal, lotniskiem Schiphol a miejscowością Hoofddorp, na którym mają kursować cztery pociągi na godzinę. Minimalna obsługa tej trasy wynika z wyroku z 2024 r. Sąd uznał wówczas, że odcięcie Schiphol od kolei mogłoby przeciążyć drogi i zagrozić bezpieczeństwu. Schiphol spodziewa się w środę większych korków i zaleca pasażerom zarezerwowanie dodatkowego czasu na dojazd.

Czego dotyczy protest?

Związki zawodowe FNV i CNV protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Z wyciekłych przed Dniem Budżetu (Prinsjesdag) dokumentów budżetowych wynika, że rząd wycofał część wcześniejszych planów, m.in. rezygnując z redukcji wydatków na powszechne, podstawowe emerytury państwowe (AOW) oraz z obniżenia maksymalnej podstawy świadczeń. Skrócenie maksymalnego okresu zasiłku dla bezrobotnych z 24 do 12 miesięcy ma zostać odłożone o rok.

Powrót do normalności w czwartek

FNV ocenia jednak, że ponad 70 proc. planowanych strukturalnych oszczędności pozostaje w mocy, w tym cięcia dotyczące świadczeń WIA dla osób długotrwale chorych lub niezdolnych do pracy. Z tego powodu związek zdecydował się nie odwoływać strajku.

NS liczy na przywrócenie normalnego rozkładu w czwartek, choć rano możliwe są jeszcze zakłócenia.

Źródło: PAP
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Tagi:
HolandiaTransport
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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