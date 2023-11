W Amsterdamie brakuje kontrolerów ruchu lotniczego. Połączeń będzie mniej

Może zabraknąć kontrolerów lotu

Kiedy wydawało się, że sytuacja wokół stołecznego portu lotniczego zaczyna stopniowo wracać do normy, pojawiło się oświadczenie LVNL. Rzecznik agencji przekazał mediom, że nagła zmiana rządowych planów, dotycząca wycofania się z redukcji liczby lotów na Schiphol, może jednak nie być możliwa do zrealizowania. Okazuje się bowiem, że po wrześniowej decyzji rządu o zmniejszeniu liczby lotów z pół miliona do 460 tys. od przyszłego roku, LVNL podjęła kroki związane z implementacją tego rozstrzygnięcia, dotyczące m.in. obsady kadrowej. Agencja ostrzega, że w przyszłym roku może zabraknąć wystarczającej liczby kontrolerów, co doprowadzi do tego, że liczba operacji lotniczych na Schiphol będzie musiała zostać ograniczona.