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Ponad 80 ton złota wycofano z USA i Kanady. "Rosnące napięcia geopolityczne"

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złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Adam Glapiński o rezerwach złota Narodowego Banku Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Holenderski bank centralny potwierdził, że wycofał miliardy dolarów w złocie z Ameryki Północnej i przeniósł je do Londynu - podał portal BBC. Jako powód wskazano "rosnące napięcia geopolityczne".

Holenderski bank centralny (DNB) poinformował, że w ramach złożonej operacji trwającej kilka miesięcy usunięto z USA i Kanady 86 ton złota. Kruszec jest obecnie przechowywany przez Bank Anglii, gdzie w razie kryzysu może być łatwiej przedmiotem obrotu.

Prezes banku Olaf Sleijpen powiedział, że decyzja była "konieczna dla wzmocnienia naszej odporności i gotowości".

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TVN24

Holandia wywiozła swoje złoto z USA i Kanady

DNB podał, że transfer przeprowadzony między marcem a sierpniem obejmował przewiezienie 27 ton sztabek złota z Nowego Jorku i Ottawy do Zeist w Holandii. Następnie podobna ilość złota o tej samej jakości została przetransportowana do Londynu, bez konieczności przetapiania sztabek. Nie ujawniono, w jaki sposób tak duża ilość złota została przewieziona przez Atlantyk.

Pozostałą część operacji zrealizowano poprzez sprzedaż złota w Nowym Jorku i odkupienie go w Londynie - poinformował bank. "Połączenie procesów kupna i sprzedaży oraz fizycznego transportu pozwoliło DNB rozłożyć ryzyko związane z tak złożoną operacją relokacji złota" - czytamy w komunikacie.

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Spór handlowy pomiędzy USA a Kanadą

DNB nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli, wspominając o "rosnących napięciach geopolitycznych". Gospodarka USA pozostaje jednak w niepewnej sytuacji z powodu trwającej wojny z Iranem, która wpływa na globalny handel.

Kanada z kolei została mocno dotknięta amerykańskimi cłami na kluczowe sektory gospodarki, takie jak stal, aluminium, drewno oraz przemysł motoryzacyjny. Dodatkowo w sierpniu Stany Zjednoczone ogłosiły 50-procentowe cło na kanadyjskie towary o wartości około 28 mld dolarów kanadyjskich (20 mld dolarów amerykańskich).

Bank podkreślił, że złoto przechowywane w Banku Anglii "jest uznawane za najbardziej płynne handlowo złoto na świecie", a więc w sytuacji kryzysowej może być łatwiej wykorzystane niż kruszec przechowywany w USA lub Kanadzie.

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Holenderskie zapasy złota

Przed środowym ogłoszeniem DNB przechowywał 31,3 proc. swoich rezerw złota w Nowym Jorku oraz 19,7 proc. w Ottawie. Obecnie udział obu tych lokalizacji spadł do 18,5 proc.

Na koniec 2025 r. holenderskie rezerwy złota wynosiły 612,4 tony i były wyceniane na 72,2 mld euro - podał DNB.

Po przeniesieniu części zasobów, udział złota przechowywanego w Londynie wzrósł z 18,1 proc. do 32,1 proc., podczas gdy 30,8 proc. rezerw nadal znajduje się na terenie Holandii.

Polskie złoto w Banku Rezerwy Federalnej

Według lipcowych danych Narodowego Banku Polskiego, polski bank centralny posiada obecnie ponad 640 ton złota o wartości około 313 mld zł. Ta liczba plasuje Polskę w gronie 10 największych posiadaczy złota wśród banków centralnych na świecie. Część zasobów zdeponowanych jest właśnie w skarbcu Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku.

Prezes NBP Adam Glapiński dokonał inspekcji polskiego złota w tym banku w kwietniu tego roku.

>>> Prezes NBP: polskie złoto jest w pełni bezpieczne

- Osobiście zweryfikowałem sposób przechowywania części naszych narodowych rezerw. Potwierdziłem, że zasoby polskiego złota są bezpieczne, kompletne i właściwie przechowywane. Sztaby złota są oznaczone unikatowym numerem, znakiem rafinera oraz posiadają oznaczenie próby - zgodnie z najwyższymi standardami. Nasi partnerzy z Fed gwarantują wiarygodność. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, dywersyfikacja miejsc przechowywania zasobów złota jest oczywistym rozwiązaniem - powiedział wówczas Glapiński.

Źródło: BBC, tvn24.pl
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Tagi:
ZłotoHolandiaUSAKanada
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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