Tysiące anulowanych rezerwacji. Kolejne utrudnienia na europejskim lotnisku

Przez utrudnienia na lotnisku Schiphol w Amsterdamie linie lotnicze Transavia anulują 240 letnich lotów z tego portu, co będzie się wiązało z odwołaniem 13 tysięcy rezerwacji - poinformowała firma. Wcześniej na podobny ruch zdecydował się przewoźnik Easyjet. Stołeczny port lotniczy mierzy się z poważnymi problemami kadrowymi. Dodatkowo sytuację komplikuje sezon wakacyjny, w którym tradycyjnie ruch pasażerski jest większy.

Kolejne utrudnienia na lotnisku w Amsterdamie

Kolejne dni przynoszą złe wieści podróżującym z lotniska w Amsterdamie. Ze względu na braki kadrowe oraz wybuchające co pewien czas strajki pracowników, port lotniczy staje się coraz mniej przyjazny dla pasażerów. Wielogodzinne kolejki do bramek bezpieczeństwa, odwoływane loty oraz wszechobecny chaos, stały się codziennością lotniska.

Precyzyjne dane podaje natomiast Transavia. Spółka należąca do KLM i Air France poinformowała w środę, że w okresie od 7 lipca do 14 sierpnia anuluje 240 lotów, co będzie się wiązało z odwołaniem 13 tys. rezerwacji.