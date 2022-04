Hiszpania zatrzymała jacht rosyjskiego miliardera. Wspólna akcja z amerykańskimi służbami

Hiszpańska policja w poniedziałek skonfiskowała superjacht Tango należący do rosyjskiego oligarchy Wiktora Wekselberga. Jednostka, wyceniana na ponad 90 milionów euro, została zatrzymana na Majorce.

Hiszpańska Gwardia Cywilna (Guardia Civil) poinformowała w oświadczeniu, że 78-metrowy jacht Tango został zatrzymany na Majorce. Jednostka jest wyceniana na ponad 90 mln euro. Na jej pokładzie znaleziono m.in. szereg dokumentów i urządzeń do przechowywania danych.

Kim jest Wiktor Wekselberg?

Wiktor Wekselberg jest właścicielem konglomeratu energetycznego Renova Group. Miliarder został sklasyfikowany na 262. miejscu na ubiegłorocznej liście najbogatszych osób na świecie, przygotowanej przez magazyn "Forbes". Jego majątek był wyceniany na 9 mld dolarów, obecnie jest to 5,8 mld dolarów.

Oligarcha nie znajduje się na unijnej liście osób objętych sankcjami wobec Rosji. Został jednak objęty amerykańskimi sankcjami w związku z domniemaną ingerencją Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Jest zaliczany do osób bliskich Władimirowi Putinowi.

Według informacji Agencji Reutera, przejęcie jachtu Tango było pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Europie, przeprowadzonym na polecenie władz USA. Gwardia Cywilna oświadczyła, że była to jej wspólna operacja z FBI i amerykańską agencją Homeland Security Investigations (HSI).

Hiszpania w ostatnich tygodniach zatrzymała trzy inne superjachty, co do których istnieje podejrzenie, że należą do Rosjan objętych unijnymi sankcjami.