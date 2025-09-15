Strajk na największym lotnisku w kraju. Kłopoty pasażerów
Pasażerowie na lotnisku Barajas w Madrycie czekali w poniedziałek w długich kolejkach do kontroli bezpieczeństwa z powodu strajku pracowników ochrony. Jak podała agencja EFE, czas oczekiwania na kontrolę, która zwykle zajmuje około kwadransa, wynosił nawet około godziny.
Strajk pracowników firmy Trablisa, którzy domagają się lepszych warunków pracy, już w niedzielę doprowadził do długich kolejek do punktów kontroli w terminalu 4. lotniska.
Strajk pracowników ochrony
W mediach społecznościowych pojawiło się wiele nagrań, na których widać, jak setki osób czekają do punktów kontroli.
W poniedziałek operator hiszpańskich lotnisk powtórzył w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że czas oczekiwania na kontrolę bezpieczeństwa z powodu strajku uległ wydłużeniu. Agencja EFE podała rano, że pasażerowie musieli czekać nawet godzinę.
Hiszpańskie Stowarzyszenie Linii Lotniczych (ALA) wezwało operatora do podjęcia natychmiastowych kroków w celu rozwiązania sytuacji.
Największe lotnisko w Hiszpanii
To nie pierwszy przypadek chaosu w terminalu 4. stołecznego lotniska w ostatnim czasie. Na początku lipca około 500 osób nie zdążyło na swoje loty z powodu awarii systemu kontroli paszportowej.
Sektor turystyczny przestrzega, że problemy komunikacyjne w Hiszpanii, w tym na lotniskach i kolei, zagrażają wizerunkowi kraju wśród turystów. W 2024 roku ten iberyjski kraj odwiedziła rekordowa liczba 94 milionów zagranicznych gości.
Port lotniczy Adolfo Suarez Madryt-Barajas to największe lotnisko w kraju, położone w północno-wschodniej części stolicy. Rocznie obsługuje ponad 60 milionów pasażerów.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FERNANDO VILLAR