Ceny wystrzeliły. "Nigdy nie były tak wysokie"

Ceny oliwek wzrosły do rekordowych poziomów - pisze brytyjski dziennik "Financial Times". Wszystko przez panującą w południowej Europie ekstremalną suszę.

Europejskie ceny oliwek po raz pierwszy przekroczyły poziom 4 euro za kilogram we wrześniu. Teraz jednak przebiły kolejną barierę i wzrosły do ponad 7 euro za kilogram. Winna drożyźnie jest wyjątkowo uporczywa tegoroczna susza u największego producenta oliwek - Hiszpanii. Dotkliwe dla plonów warunki pogodowe dają się we znaki także rolnikom we Włoszech i Portugalii.