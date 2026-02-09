Pokłosie tragicznych wypadków. Strajk w całym kraju

Hiszpania. Król Filip VI na pogrzebie ofiar katastrofy kolejowej w Andaluzji Źródło: Reuters

Paraliż na kolei dotyczy połączeń w całej Hiszpanii, a szczególnie pociągów dużych prędkości i regionalnej sieci w Katalonii – Rodalies. Organizatorzy strajku, w tym związek zawodowy maszynistów SEMAF, domagają się od rządu m.in. poprawy bezpieczeństwa po serii wypadków w styczniu.

Strajk na kolei w Hiszpanii

Ministerstwo transportu ustanowiło minimalny poziom usług, w przypadku pociągów dużych prędkości i dalekobieżnych wynosi on 73 proc.

W poniedziałek ma miejsce kolejne, czwarte spotkanie związkowców z resortem w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie sytuacji na kolei.

Pokłosie tragicznych wypadków

Strajk, który ma trwać do środy, jest następstwem serii wypadków na hiszpańskiej kolei, do których doszło w ciągu tygodnia w drugiej połowie stycznia. Najpoważniejszy z nich wydarzył się 18 stycznia w Adamuz w prowincji Kordoba; zginęło w nim 46 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Premier Pedro Sanchez ma złożyć w środę w Kongresie Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, wyjaśnienia w sprawie wypadków.

Opracowała Alicja Skiba/kris