"Sabotaż lub cyberatak". Minister o chaosie komunikacyjnym

Hiszpania, Katalonia, chaos komunikacyjny
Śnieżyce na północnym wschodzie Hiszpanii
Źródło: ENEX
Przyczyną problemów regionalnej kolei Rodalies w Katalonii, która od kilku dni boryka się z chaosem komunikacyjnym, mógł być sabotaż lub cyberatak - przekazał minister transportu Hiszpanii Oscar Puente.

- Sabotaż lub cyberatak to możliwe hipotezy - podkreślił Puente w wywiadzie dla kanału La 1.

Chaos komunikacyjny w Katalonii

Podkreślił, że przyczyny poniedziałkowej awarii w centrum kontroli Adif, hiszpańskiego operatora kolejowego, nie zostały jeszcze ustalone i wszystkie hipotezy są możliwe.

W poniedziałkowy poranek ruch pociągów sieci Rodalies miał być stopniowo wznawiany po kilkudniowych ograniczeniach, które były spowodowane względami bezpieczeństwa i koniecznością przeglądu stanu infrastruktury po wypadku pociągu z 20 stycznia, w którym zginął maszynista.

100 kontroli bezpieczeństwa

Jak podał państwowy nadawca radiowo-telewizyjny RTVE, w weekend przeprowadzono ponad 100 kontroli bezpieczeństwa sieci. Okazało się, że w wielu miejscach warunki pogodowe doprowadziły do osuwisk.

Ruch został przywrócony w poniedziałek o godz. 6, ale w ciągu następnej godziny dwukrotnie go zawieszono w związku z awarią w centrum kontroli Adif. Po godz. 8 ponownie poinformowano o stopniowym przywracaniu usług.

Miesiąc bezpłatnych usług

Jak podkreślił Puente, sieć Rodalies zmaga się z problemem przestarzałej infrastruktury i brakiem inwestycji. Na stan sieci wpłynęły również ciężkie warunki pogodowe w ostatnich dniach.

Szef resortu transportu wyraził nadzieję, że w ciągu "pierwszych dwóch dni" tygodnia ruch zostanie w pełni przywrócony. W związku z utrudnieniami przez najbliższy miesiąc usługi mają być bezpłatne, a na odcinkach, gdzie nie przywrócono jeszcze pociągów, będą kursować autobusy zastępcze.

Jak przekazał kataloński dziennik "La Vanguardia", zakłócenia na kolei mają też wpływ na ruch na drogach dojazdowych do Barcelony. Na niektórych odcinkach odnotowano w poniedziałek korki o długości nawet 15 km.

Adif wprowadził też w poniedziałek ograniczenia dla pociągów dużych prędkości pomiędzy Madrytem a Barceloną po wykryciu usterki na torach.

Seria awarii katalońskiej kolei

Problemy operacyjne i infrastrukturalne sieci kolei podmiejskich Rodalies, zmagającej się z niewystarczającym finansowaniem, to stały temat krajowych i regionalnych mediów. W marcu 2025 r. prasa pisała o "czarnym tygodniu dla ruchu kolejowego w Katalonii" po dwóch awariach sieci trakcyjnej, które zmusiły do ewakuacji łącznie około 1,2 tys. pasażerów.

Szacuje się, że każdego dnia z usług Rodalies korzysta około 400 tys. osób.

W ostatnim czasie doszło do czterech wypadków na hiszpańskiej kolei. Najpoważniejszy z nich miał miejsce 18 stycznia w Adamuz w prowincji Kordoba na południu kraju; zginęło w nim 45 osób, a ponad 100 zostało rannych.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ENRIC FONTCUBERTA

KolejKataloniaHiszpaniaCyberatak
