"Udowodnimy to tyle razy, ile będzie trzeba". Kara dla giganta

Rząd Hiszpanii stwierdził, że aż 65 122 ogłoszeń na Airbnb łamały przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Dotyczyło to nieruchomości, które nie miały licencji uprawniającej do wynajmu, a także takich, których numery licencyjne nie zgadzały się z tymi znajdującymi się w oficjalnych rejestrach.

"Udowodnimy to tyle razy, ile będzie trzeba: żadna firma, bez względu na to, jak duża i potężna, nie stoi ponad prawem. Tym bardziej, gdy chodzi o mieszkania" – napisał Pablo Bustinduy, hiszpański minister ds. praw konsumentów, na swoim profilu w serwisie Bluesky.

Wzrost kosztów życia w turystycznych miejscowościach

W wielu popularnych miastach turystycznych, takich jak Barcelona, Nowy Jork, Berlin, Paryż czy San Francisco, Airbnb zmaga się z restrykcjami narzucanymi przez władze lokalne.

Hiszpania, jako jeden z najczęściej odwiedzanych krajów na świecie, zmaga się z rosnącymi cenami mieszkań, które napędzane są przez wysoką liczbę turystów.

Lokalne społeczności coraz częściej protestują przeciwko masowemu wynajmowi mieszkań turystom ze względu na negatywny wpływ na rynek nieruchomości, np. wzrost czynszów.

Grzywna, która nie podlega apelacji, zmusza Airbnb do usunięcia ogłoszeń dotyczących nieruchomości, które nie mają odpowiednich licencji. Rząd hiszpański wyjaśnia, że część z tych nieruchomości w popularnych miejscach turystycznych w ogóle nie powinna być wynajmowana. Firma nie zabrała do tej pory głosu w sprawie kary.

Ograniczenia wynajmu krótkoterminowego

Airbnb, które zostało założone w 2007 roku, zyskało ogromną popularność w 2014 roku, gdy turyści zaczęli szukać tańszego zakwaterowania niż tradycyjne hotele. Wiele osób zaczęło wynajmować wolne pokoje, a Airbnb szybko stało się globalnym gigantem.

Z czasem jednak w miastach na całym świecie zaczęły pojawiać się ograniczenia dotyczące wynajmu krótkoterminowego, zwłaszcza po licznych skargach na głośne imprezy w wynajmowanych mieszkaniach pod nieobecność gospodarzy.

Oprócz Airbnb na rynku najmu krótkoterminowego działają także inne międzynarodowe platformy rezerwacyjne, takie jak Booking.com, Vrbo, Expedia, TripAdvisor, Agoda oraz Wimdu, które również umożliwiają wynajem mieszkań i apartamentów turystom.

