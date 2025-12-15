Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Udowodnimy to tyle razy, ile będzie trzeba". Kara dla giganta

barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Najem krótkoterminowy w Polsce. "Należy zacząć od trzech prostych rzeczy"
Źródło: TVN24 BiS
Hiszpańskie władze ukarały Airbnb grzywną w wysokości 64 milionów euro za nielegalne oferty wynajmu. Rząd w Madrycie od dawna walczy z nadmierną turystyką, która powoduje wzrost kosztów życia dla lokalnych społeczności.

Rząd Hiszpanii stwierdził, że aż 65 122 ogłoszeń na Airbnb łamały przepisy dotyczące ochrony konsumentów.

Dotyczyło to nieruchomości, które nie miały licencji uprawniającej do wynajmu, a także takich, których numery licencyjne nie zgadzały się z tymi znajdującymi się w oficjalnych rejestrach.

"Udowodnimy to tyle razy, ile będzie trzeba: żadna firma, bez względu na to, jak duża i potężna, nie stoi ponad prawem. Tym bardziej, gdy chodzi o mieszkania" – napisał Pablo Bustinduy, hiszpański minister ds. praw konsumentów, na swoim profilu w serwisie Bluesky.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejne miasto wprowadza zakaz. Wejdzie w życie tuż przed dużym wydarzeniem

Kolejne miasto wprowadza zakaz. Wejdzie w życie tuż przed dużym wydarzeniem

TVN24
Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka

Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka

TVN24

Wzrost kosztów życia w turystycznych miejscowościach

W wielu popularnych miastach turystycznych, takich jak Barcelona, Nowy Jork, Berlin, Paryż czy San Francisco, Airbnb zmaga się z restrykcjami narzucanymi przez władze lokalne.

Hiszpania, jako jeden z najczęściej odwiedzanych krajów na świecie, zmaga się z rosnącymi cenami mieszkań, które napędzane są przez wysoką liczbę turystów.

Lokalne społeczności coraz częściej protestują przeciwko masowemu wynajmowi mieszkań turystom ze względu na negatywny wpływ na rynek nieruchomości, np. wzrost czynszów.

Grzywna, która nie podlega apelacji, zmusza Airbnb do usunięcia ogłoszeń dotyczących nieruchomości, które nie mają odpowiednich licencji. Rząd hiszpański wyjaśnia, że część z tych nieruchomości w popularnych miejscach turystycznych w ogóle nie powinna być wynajmowana. Firma nie zabrała do tej pory głosu w sprawie kary.

Ograniczenia wynajmu krótkoterminowego

Airbnb, które zostało założone w 2007 roku, zyskało ogromną popularność w 2014 roku, gdy turyści zaczęli szukać tańszego zakwaterowania niż tradycyjne hotele. Wiele osób zaczęło wynajmować wolne pokoje, a Airbnb szybko stało się globalnym gigantem.

Z czasem jednak w miastach na całym świecie zaczęły pojawiać się ograniczenia dotyczące wynajmu krótkoterminowego, zwłaszcza po licznych skargach na głośne imprezy w wynajmowanych mieszkaniach pod nieobecność gospodarzy.

Oprócz Airbnb na rynku najmu krótkoterminowego działają także inne międzynarodowe platformy rezerwacyjne, takie jak Booking.com, Vrbo, Expedia, TripAdvisor, Agoda oraz Wimdu, które również umożliwiają wynajem mieszkań i apartamentów turystom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: ColorMaker / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Hiszpaniaairbnb
Zobacz także:
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Ze świata
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"
Tech
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
Z kraju
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
Ze świata
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Z kraju
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Z kraju
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
Ze świata
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika
shutterstock_2556416827
"Takie zakupy różnie się kończą". Ekspertka ostrzega
Tech
shutterstock_2588290299
Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha
Ze świata
shutterstock_2632698777
Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce
Ze świata
Neal Mohan
Szef giganta Big Tech przykręca śrubę dzieciom. Mają limity
Tech
costa coffee kawiarnia hiszpania - Brookgardener shutterstock_2422711029
Znana marka kawiarni na skraju upadłości. Rozmowy w toku
Ze świata
pociag pkp intercity - Fotokon shutterstock_2574259707
Dobra wiadomość do podróżujących koleją. Duże zmiany
Z kraju
shutterstock_1263329617
Miliardowa kumulacja. Druga największa suma w roku
Ze świata
bialorus nawoz potas shutterstock_1799345113
Takie korzyści będzie miała Białoruś z umowy
Ze świata
Z powodu wiatru nie odbyło się ponad 30 połączeń, w tym te do Polski
Loty na popularną wyspę wznowione. Będzie tłok
Turystyka
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Przedostatnia taka niedziela w roku
Handel
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
To już siódme losowanie bez głównej wygranej. Kumulacja w górę
Pieniądze
Viktor Orban
Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny
Ze świata
shutterstock_2558150987
Bohaterowie Disneya w produkcjach sztucznej inteligencji. Kontrowersyjna umowa
Tech
GettyImages-2100335404
Głośny wyrok w świecie kryptowalut. "Pokoleniowe oszustwo"
Tech
Donald Trump
"Obaj są wspaniali". Trump ocenia kandydatów na szefów Fed
Ze świata
shutterstock_507108301
Nowy sposób podróżowania. "Nie tylko mama, tata i dzieci"
Turystyka
shutterstock_2117281391
90 milionów do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica