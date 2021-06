Ułatwiony wjazd do Hiszpanii. Od poniedziałku zmiana przepisów

Wraz ze spadkiem liczby nowych zakażeń Polskę wykreślono z hiszpańskiej listy państw ryzyka sanitarnego. Oznacza to, że obywatele naszego kraju mogą od poniedziałku podróżować do Hiszpanii bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających, że nie są chorzy na COVID-19 - podała polska ambasada w Madrycie.

Zalecenia dla turystów

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego. Generuje on kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.