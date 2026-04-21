Chcą ograniczyć współpracę z Izraelem. "Inaczej stracimy wiarygodność"

ue izrael flagi - Alexandros Michailidis shutterstock_2372655387
Tomaszewski: jeżeli ktoś miałby być zwycięzcą tej sytuacji, przynajmniej w krótkim terminie, to może to być Izrael
Źródło: TVN24
Hiszpania, Słowenia i Irlandia wystąpiły do państw Unii Europejskiej z wnioskiem o podjęcie rozmów w sprawie zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem - ogłosił we wtorek minister spraw zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares. Podkreślił, że Unia nie może potępiać Rosji za agresję na Ukrainę, a jednocześnie ignorować działań izraelskich władz.

Albares, który w Luksemburgu bierze udział w posiedzeniu unijnych ministrów spraw zagranicznych, powiedział, że UE "musi przemawiać jednym głosem" i pokazać Izraelowi, że może z nim utrzymywać stosunki wyłącznie, jeśli ten będzie szanował prawa człowieka, przestrzegał prawa międzynarodowego i nie traktował wojny jako narzędzia polityki zagranicznej.

- Jeśli tego nie zrobimy stracimy naszą wiarygodność - oświadczył minister. Dodał, że UE nie może krytykować Rosji za atak na Ukrainę, a jednocześnie przymykać oczy na to, co robi Izrael.

Szef MSZ zauważył również, że od momentu, kiedy Hiszpania, Słowenia i Irlandia złożyły wniosek o zawieszenie umowy stowarzyszeniowej, Izrael tylko pogrążył się w spirali przemocy i wojny.

Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki

Hiszpania chce reakcji UE wobec Izraela

- W Libanie mamy do czynienia z inwazją naruszającą prawo międzynarodowe. Na Zachodnim Brzegu sytuacja się pogorszyła, nielegalne osiedla nadal się rozprzestrzeniają, osadnicy stosują przemoc wobec Palestyńczyków, zatwierdzone zostały okropne przepisy, takie jak ten dotyczący kary śmierci - powiedział Albares.

Minister zauważył, że tak jak decyzja o zawieszeniu umowy stowarzyszeniowej z Izraelem musi zostać podjęta jednogłośnie, to już do zawieszenia części umowy dotyczącej handlu z tym krajem wystarczy większość kwalifikowana. Dodał, że ma nadzieję, że podczas wtorkowego spotkania ministrów uda się tę większość znaleźć.

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alexandros Michailidis / Shutterstock

IzraelHiszpaniaKonflikt na Bliskim Wschodzie
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
