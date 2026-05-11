Rekordowy pesymizm w USA. Wynik najgorszy od ponad 70 lat

Wstępny indeks nastrojów konsumenckich w USA spadł na początku maja do poziomu 48,2 punktu - najniższego w historii pomiarów prowadzonych od 1952 roku - poinformował portal stacji CNN. Odczyt ten jest gorszy niż w czasie Wielkiej Recesji, pandemii czy szczytu inflacyjnego.

- Konsumenci nadal czują się przytłoczeni rosnącymi kosztami życia, napędzanymi przede wszystkim gwałtownie drożejącymi paliwami - powiedziała, cytowana przez CNN, Joanne Hsu, autorka badania. Dodała, że sytuacja na Bliskim Wschodzie raczej nie poprawi nastrojów, dopóki nie zostaną usunięte zakłócenia w dostawach ropy, a ceny energii nie spadną.

Ceny benzyny mają ogromny wpływ na to, jak konsumenci oceniają kondycję amerykańskiej gospodarki. Od kilku tygodni krajowa średnia za galon paliwa utrzymuje się powyżej czterech dolarów.

Kiepskie nastroje konsumentów

Do głównych przyczyn utrzymujących się wysokich cen surowców na rynkach globalnych zalicza się zamknięcie cieśniny Ormuz - przez którą płynie około 20 proc. światowej ropy - oraz inne zakłócenia w handlu energią.

"Konsumenci, w przeciwieństwie do inwestorów, czują się obecnie fatalnie. Trudno będzie zobaczyć odbicie nastrojów, dopóki ceny benzyny nie zaczną trwale spadać" - napisał w komentarzu Oren Klachkin, ekonomista z Nationwide.

Mimo dramatycznie słabych nastrojów, eksperci nie spodziewają się znaczącego ograniczenia wydatków konsumpcyjnych, które stanowią około dwóch trzecich amerykańskiej gospodarki. W ostatnich latach wielokrotnie obserwowano, że nawet duże spadki wskaźników nastrojów nie prowadziły do realnego załamania konsumpcji - tak było w 2022 roku przy szczycie inflacji, jak i w ubiegłym roku po wprowadzeniu szerokich taryf celnych przez prezydenta Trumpa.

Rynek pracy wciąż stabilny

Kluczowym czynnikiem podtrzymującym wydatki pozostaje solidny rynek pracy. Choć tempo tworzenia nowych miejsc pracy wyhamowało w porównaniu z okresem bezpośrednio po pandemii, liczba zwolnień nie wzrosła znacząco, a stopa bezrobocia pozostaje niska.

Najnowsze dane z piątku pokazały, że w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 4,3 proc., a pracodawcy dodali 115 tys. etatów - więcej, niż oczekiwano. Amerykanie, mając stabilne dochody, nadal wydają pieniądze, choć coraz wyraźniej zmieniają swoje nawyki zakupowe. Wyższe ceny paliw "zjadają" większą część budżetu domowego, a cła Trumpa podnoszą koszty wielu towarów.

Pogarszające się oceny bieżącej sytuacji

W badaniu Uniwersytetu Michigan wskaźnik bieżących warunków gospodarczych spadł na początku maja o 9 proc., do poziomu 47,8 punktu. Jak podkreślono, stało się to w wyniku rosnących obaw o wysokie ceny, zarówno w kontekście finansów osobistych, jak i zakupu dóbr trwałego użytku.

Skutki pogorszenia nastrojów widać już w wynikach spółek. Whirlpool, jeden z największych producentów AGD, rozczarował wynikami za pierwszy kwartał, co spowodowało nawet 20-procentowy spadek kursu akcji.

Dyrektorka finansowa firmy, Roxanne Warner, przyznała w rozmowie z Yahoo Finance, że popyt na sprzęt AGD osiągnął poziomy typowe dla recesji. - Branża skurczyła się o około 7,4 procent. Takie poziomy ostatnio widzieliśmy podczas globalnego kryzysu finansowego - powiedziała.

Choć amerykańska gospodarka wciąż opiera się spadkowi konsumpcji, utrzymujące się wysokie ceny energii i napięcia geopolityczne mogą w kolejnych miesiącach dalej osłabiać zaufanie konsumentów. Ekonomiści wskazują, że trwałe odbicie nastrojów będzie możliwe dopiero po ustabilizowaniu sytuacji na rynku.

Źródło: CNN

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
