Historyczna umowa. "Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla dwóch miliardów ludzi"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Indii Narendra Modi

- UE i Indie zapisują się dziś w historii, pogłębiając partnerstwo między największymi demokracjami świata - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen, która we wtorek wzięła udział w szczycie UE-Indie w Delhi wraz z premierem Indii Narendrą Modim.

- Stworzyliśmy strefę wolnego handlu dla 2 miliardów ludzi, co przyniesie korzyści gospodarcze obu stronom. Daliśmy światu sygnał, że współpraca oparta na zasadach wciąż przynosi znakomite rezultaty - podkreśliła.

Według KE Indie będą stopniowo obniżać cła na europejskie samochody ze 110 proc. do zaledwie 10 proc., a taryfy na części samochodowe zostaną całkowicie zniesione w okresie od pięciu do dziesięciu lat. Cła sięgające 44 proc. na maszyny, 22 proc. na chemikalia i 11 proc. na produkty farmaceutyczne również zostaną w większości zniesione.

Według Komisji będzie to największa liberalizacja, jaką Indie kiedykolwiek wprowadziły w handlu z innym państwem.

Korzyści dla Polski

Według wiceministra spraw zagranicznych Ignacego Niemczyckiego, umowa ta wiąże się z dużymi szansami dla polskiego przemysłu. - Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że mamy praktycznie całkowite wyłączenie kwestii rolnych, więc tutaj nie ma absolutnie powodu do obaw, takich jak były w przypadku Mercosuru - zaznaczył wiceszef polskiego MSZ.

Z wstępnych szacunków ekspertów (m.in. Ministerstwa Rozwoju i Technologii) wynika, że po wejściu w życie porozumienia, na wzrost eksportu może liczyć m.in. polski sektor maszynowy, w tym maszyn górniczych i urządzeń dla przemysłu ciężkiego, na które dziś obowiązują cła od 7,5 do 15 proc. Ponadto może wzrosnąć eksport specjalistycznego sprzętu medycznego, zielonych technologii, produktów spożywczych czy technologii informacyjno - komunikacyjne(ITC).

Kolejnym beneficjentem może być polski sektor kosmetyczny, dla którego Indie z rosnącą klasą średnią, są rynkiem o dużym potencjale. Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych główne produkty sprzedawane na rynku indyjskim to: preparaty kosmetyczne upiększające, kremy do pielęgnacji stóp, preparaty przeciwsłoneczne i do opalania oraz kosmetyki do malowania. W raporcie wskazano, że zniesienie 20-procentowych ceł i wzajemne uznawanie wyników badań bezpieczeństwa mogą umożliwić polskim firmom skuteczną rywalizację z globalnymi koncernami.

Wymiana handlowa z Indiami

Z najnowszych danych GUS wynika, że od stycznia do listopada 2025 r. Polska eksportowała do Indii towary za 1,37 mld dolarów (dla porównania eksport w całym 2024 roku wyniósł 1,44 mld dolarów) Największy udział w eksporcie w ubiegłym roku miały: maszyny i urządzenia mechaniczne (399,53 tys. dolarów), metale nieszlachetne (257,65 tys. dolarów), produkty mineralne (163,36 tys. dolarów) oraz produkty chemiczne (118,29 tys. dolarów).

Z kolei z Indii (od stycznia do listopada 2025 r) sprowadziliśmy towary za 4,49 mld dolarów, podczas gdy w całym 2024 roku import wyniósł 4,36 mld dolarów. Głównie sprowadzaliśmy materiały i produkty włókiennicze (947,79 tys. dolarów), obuwie i nakrycia głowy (947,79 tys. dolarów), maszyny i urządzenia (838,42 tys. dolarów), farmaceutyki (606,37 tys. dolarów).

Z danych GUS wynika, że wymiana handlowa między Polską a Indiami dynamicznie rośnie, osiągając w 2024 roku obroty 5,7 mld dol. Deficyt handlowy wyniósł 2,9 mld dol. W 2023 r. było to niewiele ponad 2 mld euro, w 2022 r. 2,5 mld euro, a w 2021 r. 1,7 mld euro.

Indie są w Azji drugim największym rynkiem docelowym dla inwestycji z Polski. Do największych polskich inwestorów w Indiach należą firmy z branży produkcji opakowań (CanPack), artykułów higieniczno-sanitarnych (TZMO), komponentów dla branży motoryzacyjnej i kolejowej (Maflow, MB Pneumatyka, Elimen, Polmor), przedsiębiorstwa rozwijające usługi IT/ICT (Billennium, Transition Technologies), firmy branży kosmetycznej, meblarskiej oraz wydobywczej.

Narodowy Bank Polski wycenia indyjskie inwestycje w Polsce na ponad 1,8 mld zł. Do największych indyjskich inwestorów i pracodawców w Polsce należą m.in.: Tata Consultancy Services, Infosys, Uflex, Essel Propack, HCL Technologies, Wipro, Berger Paints, Glenmark Pharmaceuticals, czy Rishab Instruments (Lumel).

