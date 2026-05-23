Ze świata

Pół miliona dolarów w pół godziny. Torebki skazanej miliarderki sprzedane

Torba Birkin od Hermes na aukcji
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA
Dwie luksusowe torebki skonfiskowane skazanej na karę dożywotniego więzienia wietnamskiej biznesmence Truong My Lan zostały sprzedane na rządowej aukcji za ponad 535 tysięcy dolarów - przekazał portal BBC. Obie sprzedały się w pół godziny od rozpoczęcia licytacji.

Pojedyncza biała torebka Hermes Birkin osiągnęła cenę 440 144 dolarów, podczas gdy druga została sprzedana za 94 858 dolarów. Truong odsiaduje wyrok dożywotniego pozbawienia wolności za malwersacje finansowe w jednym z głównych wietnamskich banków i otrzymała nakaz zwrotu 27 miliardów dolarów w ramach zadośćuczynienia.

W kwietniu 2024 roku Truong My Lan została skazana na karę śmierci. Sąd wykazał wówczas, że biznesmenka potajemnie kontrolowała Saigon Commercial Bank (piątą co do wielkości instytucję pożyczkową w kraju) i przez ponad 10 lat wyprowadzała z niego pożyczki oraz gotówkę za pośrednictwem sieci "spółek-krzaków", na łączną kwotę 44 miliardów dolarów. Wyrok ten został zamieniony na dożywotnie więzienie w czerwcu ubiegłego roku, po tym jak Wietnam zniósł karę śmierci za szereg przestępstw.

Truong My Lan
Podczas procesu Truong My Lan próbowała zatrzymać obie torebki Hermes. Tłumaczyła przed sądem, że jedną z nich kupiła we Włoszech, a druga była prezentem od malezyjskiego biznesmena. Mówiła, że chciałaby zostawić je jako "pamiątki" dla swoich dzieci i wnuków.

W styczniu Agencja Wykonawstwa Orzeczeń Cywilnych w Ho Chi Minh ogłosiła, że poszukuje ekspertów do wyceny dwóch torebek Hermes Birkin ze skóry krokodyla, które zabezpieczono u Truong My Lan. Jak podają lokalne media, torby te, będące częścią 1200 aktywów skonfiskowanych bizneswoman, zostały sprzedane w czwartek w Centrum Aukcyjnym Aktywów w Ho Chi Minh.

Torebka sprzedana za niższą kwotę miała rozmiar 30. Droższa z nich - w rozmiarze 25, z zapięciem i wykończeniami zdobionymi cyrkoniami - osiągnęła cenę niemal siedmiokrotnie wyższą od stawki wyjściowej.

Nicholas Parnell, założyciel hurtowej agencji mody luksusowej Agency Parnell, zauważył, że ceny torebek Birkin rosną z roku na rok "od bardzo dawna".

- To jedna z najbardziej pożądanych torebek na świecie, co marka Hermes osiągnęła głównie poprzez ograniczanie do niej dostępu - powiedział.

Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia

Artur Węgrzynowicz

Parnell dodał, że same torebki są "dziełami sztuki" oraz, że są "niezwykle rzadkie" i przez wielu ludzi traktowane jako inwestycja. - Stają się czymś, co się pielęgnuje i przechowuje. W pewnym sensie ich cena jest nieograniczona, ponieważ istnieje tak wiele edycji specjalnych - stwierdził.

W lipcu 2025 roku paryski oddział domu aukcyjnego Sotheby’s sprzedał oryginalną torebkę Birkin za 8,6 miliona euro (ponad 10 milionów dolarów), co uczyniło ją wówczas najdroższą torebką, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji.

Źródło: BBC
Udostępnij:
Tagi:
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
