Najdroższy lek na świecie zatwierdzony przez amerykańskiego regulatora

Związek zawodowy RMT, reprezentujący pracowników transportu kolejowego, morskiego i drogowego, ogłosił we wtorek że w okresie przedświątecznym i noworocznym dojdzie do 48-godzinnych strajków. Dodatkowo, w okresie od 18 grudnia do 2 stycznia członkowie RMT w ramach protestu nie będą brali nadgodzin, co też ograniczy liczbę pociągów na trasach.