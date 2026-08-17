200 tysięcy osób bez prądu. Huragan uderzył w turystyczny raj.
Ponad 200 tysięcy odbiorców na Hawajach zostało w niedzielę bez prądu po przejściu huraganu Lala nad wyspą Oahu. To największa wyspa archipelagu. Huragan wkrótce osłabł do kategorii tropikalnej burzy - poinformował portal poweroutageus.com.
Władze Hawajów podały, że w wyniku huraganu uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad sto domów i setki kilometrów dróg. Archipelag należy do najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych na Pacyfiku.
Ostrzeżenia nadal obowiązują, tysiące osób bez prądu
Huragan przesuwa się obecnie w kierunku północno zachodnim a prędkość wiatru sięga 100 km/godz. Ostrzeżenia przed atakiem żywiołu, który spowodował wiele tzw. błyskawicznych powodzi, obowiązują nadal mieszkańców i turystów na wyspach Oahu, Maui i Kauai.
Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi.