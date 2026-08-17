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200 tysięcy osób bez prądu. Huragan uderzył w turystyczny raj.

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GettyImages-2290303573
Skutki huraganu Lala, Hawaje
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images
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Huragan Lala, który przeszedł nad Hawajami, spowodował rozległe przerwy w dostawach energii, uszkodził domy i wywołał powodzie błyskawiczne. Choć żywioł osłabł do burzy tropikalnej, mieszkańcy i turyści na kilku wyspach archipelagu nadal pozostają objęci obostrzeniami.

Ponad 200 tysięcy odbiorców na Hawajach zostało w niedzielę bez prądu po przejściu huraganu Lala nad wyspą Oahu. To największa wyspa archipelagu. Huragan wkrótce osłabł do kategorii tropikalnej burzy - poinformował portal poweroutageus.com.

Władze Hawajów podały, że w wyniku huraganu uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad sto domów i setki kilometrów dróg. Archipelag należy do najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych na Pacyfiku.

"Lepiej być w domu". Lala zbliżyła się do Hawajów
Dowiedz się więcej:

"Lepiej być w domu". Lala zbliżyła się do Hawajów

METEO

Ostrzeżenia nadal obowiązują, tysiące osób bez prądu

Huragan przesuwa się obecnie w kierunku północno zachodnim a prędkość wiatru sięga 100 km/godz. Ostrzeżenia przed atakiem żywiołu, który spowodował wiele tzw. błyskawicznych powodzi, obowiązują nadal mieszkańców i turystów na wyspach Oahu, Maui i Kauai.

Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi.

Źródło: PAP
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Tagi:
Hawajehuragan
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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