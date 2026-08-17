Ze świata 200 tysięcy osób bez prądu. Huragan uderzył w turystyczny raj. Oprac. Paulina Karpińska |

Skutki huraganu Lala, Hawaje Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Stephen Lam/San Francisco Chronicle via Getty Images

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Ponad 200 tysięcy odbiorców na Hawajach zostało w niedzielę bez prądu po przejściu huraganu Lala nad wyspą Oahu. To największa wyspa archipelagu. Huragan wkrótce osłabł do kategorii tropikalnej burzy - poinformował portal poweroutageus.com.

Władze Hawajów podały, że w wyniku huraganu uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad sto domów i setki kilometrów dróg. Archipelag należy do najchętniej odwiedzanych kierunków turystycznych na Pacyfiku.

Ostrzeżenia nadal obowiązują, tysiące osób bez prądu

Huragan przesuwa się obecnie w kierunku północno zachodnim a prędkość wiatru sięga 100 km/godz. Ostrzeżenia przed atakiem żywiołu, który spowodował wiele tzw. błyskawicznych powodzi, obowiązują nadal mieszkańców i turystów na wyspach Oahu, Maui i Kauai.

Ekipy naprawcze ostrzegły, że przywracanie dostaw energii może się przedłużyć ze względu na wciąż bardzo silny wiatr i zalane drogi.