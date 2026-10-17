Gwałtowne protesty w całym kraju. Podpalono biuro, policja użyła gazu

Akcje protestacyjne i demonstracje w Paryżu Źródło wideo: TVN24; Reuters Źródło zdj. gł.: YOAN VALAT/EPA/PAP

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Demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia zgromadziły w sobotę przed południem ok. 32 tys. ludzi - podało francuskie MSW. W niektórych miejscach doszło do poważnych incydentów, np. w Marsylii, gdzie grupa ludzi wdarła się do budynku merostwa. Podpalono też biuro turystyczne w Lyonie - przekazała stacja BFMTV. Policja przeprowadziła w całym kraju 166 zatrzymań.

Sobotnie protesty we Francji

Dane te MSW podało jeszcze przed początkiem demonstracji w Paryżu o godz. 14. Jeszcze przed jej rozpoczęciem na paryskim Placu Republiki, gdzie zgromadziły się tłumy, w tym bardzo wielu młodych ludzi, policja kilkakrotnie użyła gazu łzawiącego, a później armatek wodnych.

Ogółem w pierwszej połowie dnia władze odnotowały łącznie 140 różnego rodzaju akcji w całym kraju. Zgromadzenia i protesty zostały zapowiedziane na sobotę przez różne grupy społeczne i zawodowe, takie jak licealiści i studenci, aktywiści klimatyczni, część związków zawodowych i organizacji rolniczych, uczestnicy ruchu "żółtych kamizelek".

Doszło do aktów wandalizmu - w Rouen, na północny zachód od Paryża, ktoś wcześnie rano podłożył ogień pod budynek uniwersytecki. W Marsylii celem wandali stały się sklepy i posterunek miejskiej policji, w Lyonie - kiosk biura miejskiej informacji turystycznej. Do konfrontacji między policją a zamaskowanymi młodymi ludźmi doszło również w Bordeaux, gdzie policja użyła gazu łzawiącego.

Później w Marsylii grupa ludzi sforsowała drzwi do budynku merostwa i na krótko wtargnęła do środka. Mer miasta (drugiego co do wielkości we Francji) Benoit Payan poinformował, że rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i że do Marsylii skierowane zostaną dodatkowe siły policji.

Premier Sebastien Lecornu zwołał kolejne spotkanie komórki antykryzysowej na godz. 18.

Protesty we Francji

Od kilku tygodni we Francji trwają protesty młodych osób. Jako pierwsi na ulice wyszli uczniowie szkół średnich. Później dołączyli do nich studenci. Protestujących wspierają związki zawodowe.

Demonstrantów w Paryżu wsparła szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Francja. Powód protestów

- Walczymy, bo koszty życia są zbyt wysokie, bo ceny paliwa są zbyt wysokie, bo uczniowie szkół średnich są brutalnie atakowani i ranni w całym kraju tylko za to, że próbują protestować i domagać się większej liczby nauczycieli oraz godziwych warunków nauki - powiedziała cytowana przez Reutersa 19-letnia protestująca w Paryżu, która przedstawiła się jako Lola.

To ostatnia faza prezydentury Emmanuela Macrona. Pozostawiaj po sobie spolaryzowany elektorat i mocno rozdrobniony krajobraz polityczny. Długotrwała walka o ograniczenie rosnącego długu publicznego nie zrobiła wrażenia na inwestorach, którzy wyzbywają się francuskich obligacji, co powoduje wzrost kosztów finansowania do najwyższego poziomu od ponad dwóch dekad - opisała agencja.

Dodała, że premier Sebastien Lecornu powiedział w czwartek, że władze obawiają się zamieszek podczas protestów. Rząd oskarżył skrajnie lewicową "France Unbowed" o podsycanie protestów, choć organizacja temu zaprzecza.