Ze świata GTA VI premierą wszech czasów. Rockstar Games podaje pierwsze dane

Wolne w pracy, żeby grać w grę Źródło wideo: FAKTY TVN Źródło zdj. gł.: SEBASTIAN ELIAS UTH/PAP/EPA

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Na premierę GTA VI gracze czekali lat. Liczba egzemplarzy gry sprzedanych w przedsprzedaży wyniosła 32,5 mln - donosi dziennikarz Bloomberga.

BREAKING: Rockstar Games says Grand Theft Auto VI sold $3.79 billion in 24 hours, making it the biggest entertainment launch of all time. Pre-sales of the game reached 32.5 million units — Jason Schreier (@jasonschreier) November 20, 2026 Rozwiń

Akcje wydawcy GTA VI w górę

Gra "Grand Theft Auto VI" zbiera pochwały od graczy i krytyków na całym świecie, a do grona zachwyconych dołącza także Wall Street. W środę akcje Take-Two Interactive - wydawcy najnowszej odsłony kultowej serii GTA - wzrosły o ponad 8 procent.

Inwestorzy liczą na to, że entuzjastyczne pierwsze recenzje napędzą popyt, co przełoży się na wyższe wyniki sprzedaży i przychody spółki w bieżącym roku.

Agencja Reuters podała, że gracze w Indiach rezygnują z pracy i tłumnie odwiedzają kafejki, by zagrać w "Grand Theft Auto VI" - do dyskusji włączył się nawet premier Modi. O podobnej sytuacji pisaliśmy w odniesieniu do USA.