GTA VI premierą wszech czasów. Rockstar Games podaje pierwsze dane
Na premierę GTA VI gracze czekali lat. Liczba egzemplarzy gry sprzedanych w przedsprzedaży wyniosła 32,5 mln - donosi dziennikarz Bloomberga.
Akcje wydawcy GTA VI w górę
Gra "Grand Theft Auto VI" zbiera pochwały od graczy i krytyków na całym świecie, a do grona zachwyconych dołącza także Wall Street. W środę akcje Take-Two Interactive - wydawcy najnowszej odsłony kultowej serii GTA - wzrosły o ponad 8 procent.
Inwestorzy liczą na to, że entuzjastyczne pierwsze recenzje napędzą popyt, co przełoży się na wyższe wyniki sprzedaży i przychody spółki w bieżącym roku.
Agencja Reuters podała, że gracze w Indiach rezygnują z pracy i tłumnie odwiedzają kafejki, by zagrać w "Grand Theft Auto VI" - do dyskusji włączył się nawet premier Modi. O podobnej sytuacji pisaliśmy w odniesieniu do USA.