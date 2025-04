Groźba Pekinu. "Chiny nigdy tego nie zaakceptują"

Chiny grożą innym krajom

Jak podkreśliła stacja BBC, podobne stanowisko wyraził niedawno kontrolowany przez państwo dziennik "China Daily", który ostrzegł Unię Europejską przed próbami "ulegania" USA. Komentarze pojawiły się po doniesieniach, że USA planują wykorzystać negocjacje celne, by zmusić wiele krajów do wprowadzenia nowych barier handlowych wobec Chin.

Trwają negocjacje w sprawie ceł Trumpa

To może zająć dekady

Od czasu zaprzysiężenia Trumpa pojawiło się wiele zapowiedzi dotyczących ceł. Prezydent USA twierdzi, że nowe taryfy zachęcą Amerykanów do kupowania krajowych produktów, zwiększą wpływy podatkowe i przyciągną duże inwestycje do USA. Krytycy ostrzegają jednak, że sprowadzenie produkcji do USA jest skomplikowane, może zająć dekady, a gospodarka w międzyczasie ucierpi.

Trump nałożył cła w wysokości do 145 proc. na import z Chin. Inne kraje stoją teraz w obliczu ogólnej amerykańskiej taryfy w wysokości 10 proc. do lipca. Administracja USA przekazała w zeszłym tygodniu, że po dodaniu nowych taryf do istniejących, opłaty na niektóre chińskie towary mogą osiągnąć 245 proc. Chiny odpowiedziały 125-proc. podatkiem na produkty z USA i obiecały "walczyć do końca" - wskazał portal stacji BBC.