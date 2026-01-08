Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Elon Musk na cenzurowanym. "Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Komisja Europejska zobowiązała platformę X, należącą do miliardera Elona Muska, do przechowywania do 31 grudnia 2026 roku pełnej dokumentacji wewnętrznej oraz danych związanych z opartym na sztucznej inteligencji chatbotem Grok - przekazał w czwartek rzecznik KE Thomas Regnier.

Decyzja zapadła w związku z tym, że na platformie X zaczęły być publikowane zdjęcia rozebranych lub niemal rozebranych kobiet i dzieci wygenerowane przez Groka. Sprawa dotyczyła zarówno osób publicznych, jak i prywatnych, które nie zgodziły się na wykorzystanie wizerunku, a często nawet nie miały świadomości, że do tego doszło. KE już na początku tygodnia poinformowała, że poważnie podchodzi do sprawy.

"Absolutnie odrażająca" funkcja Groka. Londyn chce reakcji
TVN24
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
Tech
Najbogatsi ludzie świata na inauguracji prezydentury Donalda Trumpa
Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"
Maja Piotrowska

"Jest to nielegalne i nie do przyjęcia"

- Byliśmy świadkami, jak Grok generował treści antysemickie, a ostatnio także obrazy o charakterze seksualnym przedstawiające dzieci. Jest to nielegalne i nie do przyjęcia. Jest to sprzeczne z wartościami europejskimi i naszymi podstawowymi prawami i traktujemy to bardzo poważnie - powiedział w czwartek rzecznik Regnier. Potwierdził też, że KE nakazała firmie X zachowanie do końca 2026 r. wszystkich wewnętrznych dokumentów i danych dotyczących Groka. Dodał, że nie chodzi tu o wszczęcie nowego, formalnego dochodzenia w sprawie chatbota, ale jest to w rzeczywistości przedłużenie nakazu zachowania danych. Ten został wysłany do platformy w zeszłym roku w związku z postępowaniem dotyczącym stosowanych przez X algorytmów i systemów rekomendacji przy rozpowszechnianiu nielegalnych treści. - Jest to więc kontynuacja działań, które już podjęliśmy - powiedział rzecznik. Na pytanie dziennikarzy, czy KE rozważa tymczasowe zawieszenie Groka lub chociaż tymczasowe zablokowanie dostępu obywateli UE do chatbota, co umożliwia akt o usługach cyfrowych (DSA), Regnier powiedział, że "byłaby to ostateczność".

"Nie jest to nasza preferowana opcja"

- Nie jest to nasza preferowana opcja. Nie jesteśmy tutaj po to, aby zawieszać platformy, ani po to, aby mówić obywatelom, która platforma jest bezpieczniejsza lub lepsza w użyciu i które narzędzie AI jest lepsze. Naszym celem jest zmuszenie każdej platformy do uporządkowania własnych spraw - powiedział. Regnier podkreślił, że przepisy DSA określają, że istniejące w UE platformy muszą działać zgodnie z prawem i nie mogą generować nielegalnych treści.

- Takie treści są niedopuszczalne i nielegalne w Unii Europejskiej. Obowiązkiem X jest dbanie o przestrzeganie prawa i upewnianie się, że tego typu wyniki nie są generowane. W ramach DSA skupiamy się na tym, a nie na zawieszaniu platformy - zaznaczył Regnier. Jednocześnie rzecznik przyznał, że KE jest nadal aktywnym użytkownikiem platformy X.

- Oczywiście X nie jest jedyną platformą, na której jesteśmy aktywni, bo działamy też w 14 innych serwisach. Komisji zależy na dotarciu do jak najszerszej publiczności - powiedział Regnier zaznaczając jednak, że KE jeszcze w 2023 r. zrezygnowała z konta reklamowego na X i zamieszczania w serwisie płatnych treści.

pc

Autorka/Autor: jjs/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: lilgrapher / Shutterstock.com

TechnologiaElon Musk
