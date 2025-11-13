Surowe przepisy dla cudzoziemców. Przed kim chroni się Grenlandia?

"Od II wojny światowej mamy zasadę samostanowienia". Grenlandczycy tego właśnie chcą Źródło: Marcin Masewicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Za propozycją rządu głosowało 21 członków Inatsisartut (parlamentu), a sześciu z opozycyjnej partii Naleraq, uważanej za najbardziej proamerykańską, wstrzymało się od głosu.

Parlament Grenlandii uchwalił w czwartek ustawę, utrudniającą cudzoziemcom od 1 stycznia 2026 roku nabycie nieruchomości oraz uzyskanie prawa do użytkowania gruntów na wyspie. Duńskie media nowe przepisy komentują jako próbę przeciwdziałania wpływom USA.

Amerykanie zainteresowani nieruchomościami

W uzasadnieniu ustawy napisano, że na Grenlandii wystąpiło "pewne zainteresowanie" zakupem nieruchomości z zagranicy. Nie wskazano konkretnego państwa. Duńska gazeta „Politiken” pisała wcześniej, że pośrednicy nieruchomości na wyspie odnotowują duże zainteresowaniem ze strony Amerykanów. Miało to miejsce po oświadczeniach prezydenta USA Donalda Trumpa o chęci przejęcia kontroli nad Grenlandią. Na będącej terytorium zależnym od Danii autonomicznej wyspie wprawdzie nie można stać się właścicielem gruntów, ale można uzyskać wieloletnie prawo użytkowania ziemi oraz nabywać budynki.

Obywatele Danii zwolnieni z prawa

Uchwalone w czwartek przepisy pozwalają na tego rodzaju inwestycje jedynie osobom mieszkającym i płacącym podatki na Grenlandii przez co najmniej dwa lata. Z tego obowiązku zwolnieni będą obywatele Danii. W przypadku firm i organizacji transakcji dokonać będą mogły jedynie podmioty z Grenlandii, Danii oraz Wysp Owczych. Duńskie media, w tym agencja Ritzau, decyzję grenlandzkiego parlamentu komentują jako zawoalowany sprzeciw wobec Trumpa, który zapowiadał konieczność kupna wyspy lub jej przejęcia.

