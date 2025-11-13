Logo TVN24
Ze świata

Surowe przepisy dla cudzoziemców. Przed kim chroni się Grenlandia?

Grenlandia
"Od II wojny światowej mamy zasadę samostanowienia". Grenlandczycy tego właśnie chcą
Źródło: Marcin Masewicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Parlament Grenlandii uchwalił w czwartek ustawę, która utrudni cudzoziemcom nabywanie nieruchomości oraz prawa do użytkowania gruntów na wyspie. Przepisy są postrzegane jako próba ograniczenia wpływów USA.

Za propozycją rządu głosowało 21 członków Inatsisartut (parlamentu), a sześciu z opozycyjnej partii Naleraq, uważanej za najbardziej proamerykańską, wstrzymało się od głosu.

Parlament Grenlandii uchwalił w czwartek ustawę, utrudniającą cudzoziemcom od 1 stycznia 2026 roku nabycie nieruchomości oraz uzyskanie prawa do użytkowania gruntów na wyspie. Duńskie media nowe przepisy komentują jako próbę przeciwdziałania wpływom USA.

Trump ich pragnie. Dziś zdecydują, co dalej
Trump ich pragnie. Dziś zdecydują, co dalej

TVN24

Amerykanie zainteresowani nieruchomościami

W uzasadnieniu ustawy napisano, że na Grenlandii wystąpiło "pewne zainteresowanie" zakupem nieruchomości z zagranicy. Nie wskazano konkretnego państwa. Duńska gazeta „Politiken” pisała wcześniej, że pośrednicy nieruchomości na wyspie odnotowują duże zainteresowaniem ze strony Amerykanów. Miało to miejsce po oświadczeniach prezydenta USA Donalda Trumpa o chęci przejęcia kontroli nad Grenlandią. Na będącej terytorium zależnym od Danii autonomicznej wyspie wprawdzie nie można stać się właścicielem gruntów, ale można uzyskać wieloletnie prawo użytkowania ziemi oraz nabywać budynki.

Arctic Shock 2024 to wspólne manewry żołnierzy USA i Norwegii
Walka mocarstw w Arktyce. "Jest absolutnie jasne, że to nasze terytorium"
Julia Zalewska-Biziuk
Donald Trump
Obsesja Donalda Trumpa. "Nie spodziewają się inwazji wojskowej"
Grenlandia
Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej
TVN24

Obywatele Danii zwolnieni z prawa

Uchwalone w czwartek przepisy pozwalają na tego rodzaju inwestycje jedynie osobom mieszkającym i płacącym podatki na Grenlandii przez co najmniej dwa lata. Z tego obowiązku zwolnieni będą obywatele Danii. W przypadku firm i organizacji transakcji dokonać będą mogły jedynie podmioty z Grenlandii, Danii oraz Wysp Owczych. Duńskie media, w tym agencja Ritzau, decyzję grenlandzkiego parlamentu komentują jako zawoalowany sprzeciw wobec Trumpa, który zapowiadał konieczność kupna wyspy lub jej przejęcia.

pc

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

GrenlandiaNieruchomościDonald Trump
