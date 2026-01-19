Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"

Logo TVN24
Scott Bessent
Amerykański minister finansów Scott Bessent wezwał państwa europejskie do zaniechania planów odwetowych i zaakceptowania dążeń Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Dodał, że "wszyscy powinni wierzyć prezydentowi na słowo".

Amerykański minister finansów Scott Bessent ostrzegł w poniedziałek państwa europejskie, by nie podejmowały żadnych kroków odwetowych w reakcji na działania USA w związku ze sporem wokół Grenlandii.

Scott Bessent o środkach odwetowych

- Myślę, że byłoby to bardzo nierozsądne - powiedział Bessent, zapytany przez dziennikarzy przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos o ewentualne środki odwetowe.

Wezwał Europę, aby nie podawała w wątpliwość intencji prezydenta USA Donalda Trumpa w kwestii Grenlandii. - Byłem w podróży, więc nie byłem w kontakcie (z europejskimi urzędnikami), ale rozmawiałem z prezydentem Trumpem i ewidentnie jest wiele do załatwienia. Sądzę, że wszyscy powinni wierzyć prezydentowi na słowo - oświadczył.

Bessent nazwał "kaczką dziennikarską" doniesienia, jakoby działania Trumpa wobec Grenlandii związane były z tym, że nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla za ubiegły rok.

Scott Bessent w Davos
Scott Bessent w Davos
Źródło: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

W sobotę Trump zagroził nałożeniem ceł na towary z ośmiu krajów członkowskich NATO - Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii - które wysłały niewielkie grupy żołnierzy na to terytorium autonomiczne Danii, aby wzięli udział w ćwiczeniach wojskowych. Ta groźba skłoniła Unię Europejską do rozważenia możliwości nałożenia ceł na towary amerykańskie o wartości 93 mld euro.

Zapowiedź reakcji Europy

Komentarz Bessenta stanowi reakcję na słowa przedstawicieli państw europejskich, którzy zapowiedzieli wspólną odpowiedź na ewentualne wprowadzenie ceł przez Waszyngton. Do sprawy odnieśli się m.in. szefowie resortu finansów Niemiec i Francji, jak i ich polski odpowiednik - Andrzej Domański.

- Europa musi pozostać zjednoczona, musimy pamiętać, że odpowiedź musi być jednoznaczna, nie możemy dać się podzielić. Groźby są kierowane wobec konkretnych państw, ale pamiętajmy, że jesteśmy wspólnym rynkiem i działamy wspólnie jako całość - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

Unia Europejska prowadzi rozmowy w sprawie nałożenia na towary amerykańskie ceł o wartości 93 mld euro, jeśli prezydent USA Donald Trump nałoży 10-procentowe taryfy na kraje europejskie - podała w poniedziałek agencja Bloomberg. Trump zagroził wprowadzeniem tych środków, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sporze o Grenlandię.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz chce w środę spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem, aby zapobiec eskalacji sporów celnych - podała w poniedziałek AFP. Szef niemieckiego rządu podkreślił w Berlinie, że cła karne zaszkodziłyby zarówno Amerykanom, jak i Europejczykom.

Ministrowie finansów Niemiec i Francji, Lars Klingbeil i Roland Lescure, oświadczyli w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie, że państwa europejskie nie ulegną szantażowi amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przygotowują środki zaradcze na jego groźby dotyczące ceł.

Rada Europejska przekazała w poniedziałek, że nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców poświęcone stosunkom transatlantyckim odbędzie się w czwartek 22 stycznia w Brukseli. Szczyt zwołano w związku z groźbami prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nałożenia ceł na kraje pomagające Grenlandii.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na platformie X, że rozmawiała o Grenlandii z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i premier Włoch Giorgią Meloni.

