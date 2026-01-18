Groźby Trumpa. "Ryzyko wojny handlowej z Europą"

Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy Źródło: Reuters

W sobotę prezydent Trump zapowiedział, że od 1 lutego 2026 r. nałoży 10-procentowe cła na osiem państw europejskich - Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię - za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Państwa te wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach "Arctic Endurance".

Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.

Reakcje europejskich przywódców

Krytycznie do gróźb Trumpa odnieśli się już m.in. prezydent Francji, premier Wielkiej Brytanii, premier Hiszpanii i premierka Włoch.

- Zapowiedź podniesienia ceł wobec krajów, które postanowiły wnieść wkład w bezpieczeństwo Grenlandii, to błąd i ja tego nie podzielam - oświadczyła w niedzielę Giorgia Meloni. - Rozmawiałam z Donaldem Trumpem kilka godzin temu i powiedziałam mu, co myślę - dodała.

W niedzielę po południu w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw członkowskich przy UE - poinformowała w sobotę wieczorem cypryjska prezydencja. Spotkanie będzie miało charakter niejawny i ma dotyczyć właśnie zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie karnych ceł .

Ryzyko wojny handlowej

"Grenlandia za wszelką cenę, z ryzykiem wojny handlowej z Europą i samolikwidacji NATO" - ocenił Le Monde, komentując zapowiedzi Trumpa. Dziennik zarzuca prezydentowi USA, że sprawę Grenlandii traktuje "w perspektywie podboju, lekceważąc sojusze i zobowiązania Stanów Zjednoczonych".

Dziennik zauważa, że zapowiadając cła Trump "obrał za cel osiem krajów, z których sześć to członkowie Unii Europejskiej, a nie Unię jako całość".

Kraje członkowskie rozpoczęły natychmiast między sobą konsultacje, a "stawką jest wiarygodność UE i solidarność między krajami członkowskimi" - relacjonuje dziennik.

Europa zmuszona do ostrej reakcji

Ekspert Charles Lichfield z think tanku Atlantic Council powiedział Le Monde, że w 2025 roku strategia Danii wobec USA w sprawie Grenlandii była podobna do tej objętej przez Komisję Europejską w sprawie ceł amerykańskich.

Polegała ona na "znoszeniu upokorzeń i nie zwracaniu uwagi na brutalne komentarze amerykańskie w nadziei, że wszystko się ułoży".

Zdaniem eksperta "dziś Europejczycy są zmuszeni, by odpowiedzieć w bardziej agresywny sposób".

