Ze świata

Minister finansów o groźbach Trumpa: odpowiedź musi być jednoznaczna

Donald Trump
Sasin o ewentualnym przejęciu Grenlandii. "To jest sprawa pomiędzy dwoma państwami"
Źródło: TVN24
Europejscy ministrowie zapowiadają stanowczą odpowiedź na groźbę nałożenia karnych ceł przez administrację Donalda Trumpa. Głos w tej sprawie zajęli szefowie resortów finansów z Niemiec, Francji i Polski. - Groźby są kierowane wobec konkretnych państw, ale pamiętajmy, że jesteśmy wspólnym rynkiem - stwierdził Andrzej Domański.

Ministrowie finansów Niemiec i Francji, Lars Klingbeil i Roland Lescure, oświadczyli w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej w Berlinie, że państwa europejskie nie ulegną "szantażowi" amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przygotowują środki zaradcze na jego groźby dotyczące ceł. Tego samego dnia, na konferencji prasowej w Warszawie, do sprawy odniósł się również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"
Groźby Trumpa. Nowe terytorium "za wszelką cenę"

Trump zapowiada taryfy

W sobotę Trump ogłosił, że 1 lutego nałoży 10-procentowe cła na towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii.

- Europa musi pozostać zjednoczona, musimy pamiętać, że odpowiedź musi być jednoznaczna, nie możemy dać się podzielić. Groźby są kierowane wobec konkretnych państw, ale pamiętajmy, że jesteśmy wspólnym rynkiem i działamy wspólnie jako całość - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

- Mieliśmy wczoraj spotkanie ambasadorów, w ciągu najbliższych dni spotykają się liderzy, KE ma przygotować swoje propozycje i będziemy podejmować decyzje. Nie służy nam eskalacja, cła są złe dla firm i konsumentów i chcemy kontynuować dialog - dodał minister.

Według jego niemieckiego odpowiednika, Larsa Klingbeila, groźby Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii sprawiły, że "granica została przekroczona" i Europa musi zareagować stanowczo. Podkreślił, że nie oznacza to końca relacji transatlantyckich.

- Nie ulegniemy szantażowi. Europa udzieli jasnej i jednomyślnej odpowiedzi. Obecnie przygotowujemy skoordynowane środki zaradcze - powiedział Klingbeil. Wymienił wśród nich zamrożenie umowy handlowej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz wprowadzenie ceł na importowane towary amerykańskie.

Donald Trump
"Twój kraj postanowił nie przyznać mi Nobla". Trump "nie czuje się już zobowiązany"
TVN24
Donald Trump
Trump o tym, czego Dania "nie była w stanie zrobić". "Teraz nadszedł czas"
TVN24
ropa paliwo shutterstock_1897607995
Na rynkach spadki. Na radarach inwestorów Iran i Grenlandia
Rynki

Groźba ograniczenia importu

Klingbeil dodał, że użyty może zostać unijny instrument chroniący przed wymuszaniem, który może zostać wykorzystany w przypadku "szantażu ekonomicznego". Pozwala on Wspólnocie na ograniczenie importu z danego kraju lub jego dostępu do niektórych rynków zamówień publicznych oraz też na blokowanie niektórych inwestycji.

Minister finansów Francji Roland Lescure zapowiedział, że "w najbliższych dniach" zwoła spotkanie swoich odpowiedników z grupy G7 w celu omówienia kwestii handlu i suwerenności; Francja przewodniczy obecnie G7.

- W pełni popieramy Grenlandię i Danię - powiedział Lescure odnosząc się do roszczeń Trumpa. Dodał, że "szantaż między przyjaciółmi jest oczywiście niedopuszczalny".

Grenlandia
Grenlandia
Źródło: PAP
Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica