Grecja: pierwszy raz w historii odnawialne źródła pokryły 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną

Nowy rekord ze źródeł odnawialnych

Spółka poinformowała, że planuje inwestycje na morzu i lądzie tak, by miks energetyczny stał się "jeszcze bardziej ekologiczny w najbliższych latach". Prezes IPTO, Manos Manousakis, we wpisie na platformie LinkedIn przyznał, że spółka jest "dumna" z osiągnięcia tego "kamienia milowego".

"Sukces tego kraju następuje po dekadzie, w której jego zależność od paliw kopalnych stopniowo malała" - przypomina cytowany przez portal NPR grecki think tank The Green Tank, zajmujący się ochroną środowiska. "Kraje europejskie, takie jak Grecja, szybko odchodzą od paliw kopalnych w kierunku taniej odnawialnej energii elektrycznej. Ten kamień milowy, który osiągnęła Grecja dowodzi, że sieć energetyczna zdominowana przez odnawialne źródła energii jest w naszym zasięgu" – dodaje cytowana przez Euronews Elisabeth Cremona, analityk w think tanku Ember. „To również wyraźnie pokazuje, że system elektryczny może być zasilany energią odnawialną bez uszczerbku dla niezawodności. Ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, by być pewnym, że odnawialne źródła energii wyprzedzą paliwa kopalne w greckim sektorze energetycznym przez cały rok”.