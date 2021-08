Nowe obostrzenia w Grecji. Większe restrykcje dla niezaszczepionych

Nowe obostrzenia dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19 będą obowiązywać w Grecji od 13 września. Wymagane będą od nich regularne testy na obecność koronawirusa, obejmą ich też ograniczenia w dostępie do lokali rozrywkowych i gastronomicznych - poinformował we wtorek minister zdrowia Wasilis Kikilias.

Od 13 września do 31 marca przyszłego roku wszyscy pracownicy sektora państwowego i prywatnego, którzy nie posiadają zaświadczenia o szczepieniu lub ozdrowieniu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, będą musieli wykonać jeden test na obecność SARS-CoV-2 tygodniowo - oświadczył Kikilias.

Obostrzenia dla niezaszczepionych w Grecji - wymagane testy co dwa tygodnie

Szef resortu zdrowia uzasadniał decyzję o nowych ograniczeniach tym, że 90 proc. pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii w Grecji to osoby niezaszczepione.

Grecja - lokale rozrywkowe i gastronomiczne po okazaniu certyfikatu szczepień

By wejść do lokali rozrywkowych i gastronomicznych, trzeba będzie posiadać certyfikat poświadczający szczepienie lub ozdrowienie z COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Certyfikaty mają być sprawdzane przy wejściu.

Osoby niezaszczepione będą mogły wejść do kin, teatrów, muzeów, na teren obiektów archeologicznych i do siłowni jedynie po okazaniu negatywnego testu PCR sprzed maksymalnie 48 godzin. To samo ograniczenie dotyczyć będzie każdej osoby powyżej 12. roku życia podczas podróży samolotem, pociągiem, łodzią bądź autokarem.