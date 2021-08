Wzrost zakażeń koronawirusem na Krecie. Wprowadzono dodatkowe obostrzenia

Na Krecie, która jest największą grecką wyspą, wzrasta liczba zakażeń koronawirusem. Dlatego też rząd wprowadził w kolejnym regionie - Retimno - dodatkowe obostrzenia. Oznacza to, że większa część wyspy jest objęta restrykcjami sanitarnymi.

Wzrost zakażeń koronawirusem i ograniczenia na Krecie

Godzina policyjna trwa od 1 w nocy do 6 rano. Wychodzić z domu można jedynie w nagłych przypadkach albo jeśli pracuje się na nocne zmiany. Celem obostrzeń jest powstrzymanie lokali od urządzania imprez, podczas których gromadzą się tłumy, co z kolei przyczynia się do rozprzestrzeniania się koronawirusa.