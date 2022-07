Kolejna podwyżka stóp procentowych w USA

czytaj dalej

Ministrowie krajów Unii Europejskiej odpowiedzialni za sprawy energii osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz przed nadchodzącą zimą - poinformowała we wtorek czeska prezydencja w Radzie UE. Kompromis przewiduje kilka wyjątków, między innymi dla krajów, które wypełniły swoje magazyny. - Wyjątków jest bardzo dużo. Tak teraz wygląda ten kompromis, raczej na zasadzie dobrowolności, solidarności kraje UE zobowiązują się do tego, że będą zużycie gazu ograniczać, ale nie chcą, aby Komisja Europejska szczegółowo pilnowała, jak to będą robić - powiedział Maciej Sokołowski, korespondent TVN24.