Produkt Krajowy Brutto Stanów Zjednoczonych wzrósł w drugim kwartale 2021 roku o 6,5 procent rok do roku w ujęciu zannualizowanym - podało ministerstwo handlu. Wprawdzie oznacza to, że amerykańska gospodarka odrobiła straty spowodowane pandemią, jednak tempo wzrostu PKB było niższe od spodziewanych 8,5 procent.

Wzrost amerykańskiego PKB - II kwartał 2021 roku

Podawane przez władze statystyki to liczby zannualizowane, czyli pokazujące, jak szybko rosłaby gospodarka, gdyby zmiany utrzymały się na tym samym poziomie przez cały rok.

Amerykańska gospodarka - odrabianie strat z powodu pandemii

Według części ekspertów niższy od oczekiwań wynik to może być wynik problemów z podażą nienadążającą za popytem. Chodzi m.in. o materiały budowlane i trwający od miesięcy niedobór mikroczipów używanych m.in. w produkcji samochodów.

Mimo to ekonomiści wciąż spodziewają się ponad 6-procentowego wzrostu w tym roku, co byłoby najlepszym wynikiem od 1984 r. Wzrost to m.in. efekt uchwalonego w marcu wartego 1,9 bln dolarów programu stymulacyjnego dla gospodarki. Dodatkowy impuls mogą dać dwa nowe pakiety inwestycji w infrastrukturę oraz m.in. w edukację i służbę zdrowia planowane przez Kongres.