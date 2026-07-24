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Dokąd zmierza rosyjska gospodarka? "To po prostu wisi w powietrzu"

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Władimir Putin
Zełenski: Ukraina zaatakowała zakład naftowy w głębi Rosji
Źródło wideo: X/Wołodymyr Zełenski
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
W Rosji narasta przekonanie, iż wojenny model gospodarki staje się nie do utrzymania, a kraj zbliża się do momentu, w którym konieczne będą poważne decyzje dotyczące jego dalszego kierunku rozwoju - ocenia rosyjski analityk w The Moscow Times.

Wielu, a nawet większość, zgadza się, że kurs gospodarczy rosyjskiego reżimu osiągnął punkt graniczny i będzie musiał się zmienić. To po prostu wisi w powietrzu - ocenia rosyjski analityk społeczno-ekonomiczny Siergiej Szelin.

W artykule opublikowanym w Moscow Times, serwisie informacyjnym zarejestrowanym w Amsterdamie, Szelin wylicza, że Rosja stoi w obliczu coraz większych problemów gospodarczych i finansowych. Z powodu wojny wydatki budżetu wymknęły się spod kontroli, inflacja ponownie przyspiesza, a giełda notuje spadki. Gwiazdy moskiewskiego parkietu z sektora paliwowo - energetycznego tracą na wartości proporcjonalnie do liczby ukraińskich ataków dronowych na rafinerie, bazy paliwowe i infrastrukturę przesyłową.

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Autor podkreśla, że w związku z trudną sytuacją, zwykli obywatele obawiając się zaostrzenia polityki wojennej Kremla, gromadzą gotówkę, oligarchowie wyprowadzają pieniądze za granicę, a przedsiębiorcy - niezależnie od skali powiązań z półświatkiem - bez większych protestów oddają swoje aktywa władzom.

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Jednocześnie, jak zaznacza autor, część Rosjan z coraz większym zainteresowaniem dyskutuje o scenariuszach powrotu do normalności po Putinie. W jego ocenie najbardziej zaawansowany i zarazem najbardziej realistyczny projekt, to "Platforma normalizacji: odzyskanie przyszłości". Powstał on z inicjatywy Andrieja Jakowlewa, czołowego rosyjskiego ekonomisty, byłego prorektora prestiżowej Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie.

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Plan ma obejmować wszystkie najważniejsze obszary funkcjonowania państwa - odbudowę gospodarki, reformę ustroju, przebudowę aparatu bezpieczeństwa oraz polityki zagranicznej. W ocenie Szelina, dla każdego z tych obszarów w planie Jakowlewa przedstawiono drogę powrotu do normalności i przekonuj, że istnieją szanse na jego realizację.

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Autor zaznacza jednak, że zarówno model mobilizacyjny, jak i przeciwnie - powrót do normalności w polityce i gospodarce - są postrzegane jako dwa rozbieżne ale równie prawdopodobne scenariusze dla Rosji.

Szelin zwraca uwagę, że w historii Rosji okresy mobilizacji państwa i gospodarki często przeplatały się z próbami ich późniejszej normalizacji. Jego zdaniem obecna, kryzysowa sytuacja może być kolejnym etapem takiego cyklu.

Źródło: The Moscow Times
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Tagi:
Rosjagospodarka RosjiGospodarka
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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