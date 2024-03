Problemy naszych sąsiadów. "Pojawiają się głosy, że państwo robi za mało"

Słabe nastroje odnośnie poprawy sytuacji

Kochman zwrócił uwagę, że wskaźniki koniunktury dla przemysłu niemieckiego wskazują na pogorszenie sytuacji. Dodał, że "nastroje odnośnie ewentualnej poprawy sytuacji w 2024 roku są niskie". Według analityka PFR główne przyczyny problemów w niemieckim przemyśle to "cena energii i malejąca konkurencja ich przemysłu". Jako przykład spadającej konkurencyjności Niemiec wskazał przemysł motoryzacyjny, który może utrudnić odbicie w gospodarce. "W przypadku eksportu prognozy oscylują wokół scenariusza, iż po ciosach w postaci COVID-19 i wojnie w Ukrainie, niepewność w światowej gospodarce będzie maleć, co spowoduje wzrost popytu na świecie, a co za tym idzie ogólny wzrost popytu na niemieckie dobra eksportowe. Jednakże w tym przypadku może dojść do materializacji ryzyka spowodowanego tym, iż dotychczas motorem eksportu była w Niemczech branża automotive" - zauważył.