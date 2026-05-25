Historyczna kara dla Google. Może zapłacić setki milionów euro

Gawkowski o sporze ws. wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego

Decyzja jest już na ukończeniu i oczekuje się, że zostanie oficjalnie ogłoszona przed letnią przerwą urlopową - podaje gazeta. Byłaby to najwyższa kara, jaką UE kiedykolwiek nałożyła za naruszenie aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act).

Faworyzowanie własnych usług

Dochodzenie, które oficjalnie ruszyło w marcu 2025 roku, dotyczy podejrzeń, że Google faworyzuje własne usługi w wynikach wyszukiwania. Ma ono również na celu zmuszenie najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki internetowej do dostosowania się do unijnych przepisów.

Komisji bardziej zależy na znalezieniu z Google rozwiązań zapewniających zgodność z przepisami w przyszłości niż na "zwykłym nałożeniu kary" - przekazał rzecznik Thomas Regnier w oświadczeniu. "Nawet prowadząc negocjacje w sprawie przyszłych rozwiązań, nie będziemy wahać się przed podjęciem kolejnych kroków tak szybko, jak to możliwe" - dodał.

Na początku tego miesiąca Komisja Europejska poinformowała, że dała Google nieco więcej czasu na rozwianie wątpliwości po tym, jak poprzednia propozycja firmy okazała się niewystarczająca.

