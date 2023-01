Google tnie zatrudnienie. Wielka fala zwolnień

Zdecydowaliśmy się zredukować zatrudnienie o około 12 tysięcy stanowisk - poinformował prezes firmy Google Sundar Pichai. Wyjaśnił, że w ostatnich dwóch latach firma gwałtownie się rozwijała i by napędzać wzrost zatrudniano nowych pracowników, ale była to "inna rzeczywistość gospodarcza" niż ta, z którą spółka musi się zmierzyć teraz.

"Wysłaliśmy już wcześniej osobne wiadomości e-mail do pracowników w Stanach Zjednoczonych, których to dotyczy. W innych krajach proces ten potrwa dłużej ze względu na lokalne przepisy i praktyki" - wyjaśnił Pichai w mailu, który został wysłany do wszystkich pracowników Google'a, a później opublikowany na stronie korporacyjnej.