Gigant chciał przejąć spółkę za 23 miliardy dolarów. Dostał kosza

Powoli dobiegają końca audyty przeprowadzane w spółkach skarbu państwa. W efekcie PZU zamierza złożyć co najmniej kilkanaście zawiadomień do prokuratury w związku z licznymi nieprawidłowościami - donosi "Puls Biznesu". Zakwestionowano wydatki przekraczające pół miliarda złotych. - To nie jest tylko w PZU, ale chociażby we wszystkich koncernach energetycznych. W resorcie nauki założono przykładowo firmę GovTech, w której zatrudniono 140 osób. Teraz jest ona likwidowana - dodaje minister nauki i dziedzictwa narodowego Dariusz Wieczorek.