Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów

Wynagrodzenie Solomona przewyższyło pakiet płacowy dyrektora generalnego JPMorgan Chase, Jamie Dimona, który zarobił 43 mln dolarów (wzrost o nieco ponad 10 procent).
Wynagrodzenie Solomona obejmowało pensję podstawową w wysokości 2 mln dolarów i 45 mln dolarów w ramach zmiennego rocznego wynagrodzenia.
W 2023 roku Solomon otrzymał 31 mln dolarów, a w 2024 roku – 39 mln dolarów.
Udany rok na Wall Street
Ubiegły rok był bardzo udany dla Goldman Sachs, akcje wzrosły o 53,5 proc., a w ostatnim kwartale zysk przekroczył oczekiwania Wall Street, dzięki wzrostowi liczby transakcji i obrotów.
Bank pośredniczył w kilku dużych fuzjach w 2025 r., w tym w wykupie lewarowanym Electronic Arts o wartości 56,5 mld dolarów oraz przejęciu przez Alphabet firmy Wiz, zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze.
Bank był również głównym prowadzącym IPO Medline, giganta w branży zaopatrzenia medycznego. Była to największa oferta publiczna na świecie w 2025 roku.
Goldman doradzał w ubiegłym roku przy transakcjach o łącznej wartości 1,48 bln dolarów i zarobił 4,6 mld dolarów na opłatach.
Firma przedstawiła również optymistyczne prognozy co do bankowości inwestycyjnej w 2026 r. Gigant z Wall Street częściowo skorzystał na przychylnej dużym korporacjom polityce prezydenta USA Donalda Trumpa oraz na niższych stopach procentowych.
64-letni Solomon został mianowany dyrektorem generalnym Goldman Sachs w 2018 roku. Co ciekawe, tuż po ukończeniu studiów, Solomon starał się o pracę w Goldman Sachs, ale został odrzucony. Dołączył do banku jako partner w 1999 roku po odejściu z Bear Stearns i piął się w hierarchii, aż w końcu zastąpił Lloyda Blankeifena, który prowadził Goldman przez kryzys finansowy 2008 roku i jego następstwa.
Autorka/Autor: skib/ToL
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN LANE/PAP/EPA