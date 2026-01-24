Od odrzucenia do fortuny. W rok zarobił 47 milionów dolarów

Trump o sojusznikach w Afganistanie: pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu Źródło: Fox News, TVN24

Wynagrodzenie Solomona przewyższyło pakiet płacowy dyrektora generalnego JPMorgan Chase, Jamie Dimona, który zarobił 43 mln dolarów (wzrost o nieco ponad 10 procent).

Wynagrodzenie Solomona obejmowało pensję podstawową w wysokości 2 mln dolarów i 45 mln dolarów w ramach zmiennego rocznego wynagrodzenia.

W 2023 roku Solomon otrzymał 31 mln dolarów, a w 2024 roku – 39 mln dolarów.

Udany rok na Wall Street

Ubiegły rok był bardzo udany dla Goldman Sachs, akcje wzrosły o 53,5 proc., a w ostatnim kwartale zysk przekroczył oczekiwania Wall Street, dzięki wzrostowi liczby transakcji i obrotów.

Bank pośredniczył w kilku dużych fuzjach w 2025 r., w tym w wykupie lewarowanym Electronic Arts o wartości 56,5 mld dolarów oraz przejęciu przez Alphabet firmy Wiz, zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze.

Bank był również głównym prowadzącym IPO Medline, giganta w branży zaopatrzenia medycznego. Była to największa oferta publiczna na świecie w 2025 roku.

Goldman doradzał w ubiegłym roku przy transakcjach o łącznej wartości 1,48 bln dolarów i zarobił 4,6 mld dolarów na opłatach.

Firma przedstawiła również optymistyczne prognozy co do bankowości inwestycyjnej w 2026 r. Gigant z Wall Street częściowo skorzystał na przychylnej dużym korporacjom polityce prezydenta USA Donalda Trumpa oraz na niższych stopach procentowych.

64-letni Solomon został mianowany dyrektorem generalnym Goldman Sachs w 2018 roku. Co ciekawe, tuż po ukończeniu studiów, Solomon starał się o pracę w Goldman Sachs, ale został odrzucony. Dołączył do banku jako partner w 1999 roku po odejściu z Bear Stearns i piął się w hierarchii, aż w końcu zastąpił Lloyda Blankeifena, który prowadził Goldman przez kryzys finansowy 2008 roku i jego następstwa.

