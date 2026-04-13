Ze świata

"Gigant z Wall Street" na fali. Wielki debiut dopiero na horyzoncie

David M. Solomon
Adam Glapiński o stopach procentowych - kwiecień 2026
Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski
Goldman Sachs odnotował wyraźny wzrost zysku w pierwszym kwartale tego roku - przekazał Reuters. Wynikom jednej z najbardziej wpływowych instytucji świata bankowości pomogła doskonała koniunktura w obszarze transakcji oraz handlu akcjami.

- Krajobraz geopolityczny pozostaje bardzo złożony, dlatego fundamentem naszej działalności musi być dyscyplina w zarządzaniu ryzykiem - oświadczył dyrektor generalny Goldman Sachs David Solomon.

Źródło: JUSTIN LANE/PAP/EPA

Wpływ wojny w Iranie

Globalne rynki znajdują się pod wpływem napięć związanych z wojną w Iranie. Rosnące ceny ropy naftowej podsycają obawy o inflację oraz pogłębiają niepokój dotyczący ewentualnej recesji. Zwiększona zmienność we wszystkich klasach aktywów wymusiła na klientach rewizję portfeli i zabezpieczanie się przed ryzykiem, co zazwyczaj napędza przychody działów handlowych (trading desks) w dużych bankach.

Przychody banku z pośrednictwa i finansowania handlu akcjami wzrosły o 27 proc., osiągając rekordowy poziom 5,33 mld dolarów. Z kolei wpływy z instrumentów dłużnych, walut i surowców spadły o 10 proc., do poziomu 4,01 mld dolarów. Zysk przypadający akcjonariuszom wzrósł do 5,4 mld dolarów (17,55 dol. na akcję) - wobec 4,58 mld dolarów (14,12 dol. na akcję) rok wcześniej.

Akcje Goldman Sachs - którego Reuters nazywa "gigantem z Wall Street" - wzrosły w tym roku o ponad 3 proc., po imponującym skoku o przeszło 53 proc. w 2025 roku.

Marcin Złotkowski

Fuzje i przejęcia

Menedżerowie z Wall Street spodziewają się, że mimo niepewności wywołanej konfliktem na Bliskim Wschodzie, bieżący rok będzie udany dla sektora fuzji i przejęć (M&A). Aktywność na tym polu mają wspierać: łagodniejsze podejście do regulacji administracji prezydenta Donalda Trumpa oraz boom w branży sztucznej inteligencji.

Maciej Michałek

Według danych Dealogic wartość globalnych fuzji i przejęć w pierwszym kwartale wyniosła 1,38 bln dolarów. Analitycy z Jefferies zauważyli, że globalne prowizje z tego tytułu wzrosły o 19 proc. rok do roku (do 11,3 mld dolarów), a Goldman Sachs pozostaje liderem pod względem udziału w rynku.

W pierwszym kwartale bank pracował przy kilku dużych transakcjach, doradzając m.in. koncernowi Unilever przy planowanej fuzji jego działu spożywczego z firmą McCormick (o wartości 65 mld dolarów) oraz firmie Equitable przy propozycji połączenia z Corebridge, co ma doprowadzić do powstania ubezpieczyciela wycenianego na 22 mld dolarów.

Wejście na giełdę SpaceX

Rynek debiutów giełdowych (pierwszych ofert publicznych - IPO) odczuł skutki zwiększonej niepewności geopolitycznej, która osłabiła apetyt na ryzyko. Mimo to niektóre firmy - zwłaszcza z sektora przemysłowego i obronnego - kontynuują plany wejścia na giełdę.

Wiktor Knowski

Jak podaje Reuters, Goldman zapewnił sobie rolę jednego z głównych banków zarządzających w zaplanowanym na czerwiec debiucie SpaceX. Firma kierowana przez Elona Muska może pozyskać 75 mld dolarów przy wycenie rzędu 1,75 bln dolarów. Oczekuje się, że to wydarzenie otworzy drogę do serii innych głośnych ofert w tym roku, w tym potencjalnych debiutów OpenAI i Anthropic.

Goldman był również jednym ze współprowadzących księgę popytu - która pozwala ustalić ostateczną cenę i wielkość emisji papierów wartościowych przed ich wejściem na rynek - podczas debiutu spółki PayPay na amerykańskiej giełdzie. Wartość oferty wyniosła wówczas 880 mln dolarów - przy wycenie spółki na 10,7 miliarda dolarów.

Wartym miliardy sektorem wstrząsnęły ostatnio obawy, że sztuczna inteligencja może obniżyć zyski firm technologicznych, a tym samym utrudnić im spłatę długów. To skłoniło wielu inwestorów do masowego wycofywania pieniędzy z rynku.

Do największych banków inwestycyjnych oprócz GS należą m.in. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America czy Citi.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: JUSTIN LANE/PAP/EPA

Goldman Sachs, bank, Wall Street
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica