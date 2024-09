"Godne ubolewania" wpisy, Musk bez zaproszenia

Do zamieszek doszło na początku sierpnia po ataku nożownika w Southport, w którym zginęły trzy dziewczynki uczęszczające na lekcje tańca. Musk zareagował na zamieszki postem na platformie X, w którym wróżył Wielkiej Brytanii wojnę domową i kilkakrotnie zaatakował premiera tego kraju Keira Starmera.

Wpisy miliardera

"BBC sądzi, że to z tego powodu nie został zaproszony do przyłączenia się do setek największych inwestorów świata na szczycie 14 października" – oznajmiła stacja.