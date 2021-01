Budynki Trumpa na Manhattanie znacznie tracą na wartości

Znajdujące się na nowojorskim Manhattanie prestiżowe budynki należące do Donalda Trumpa tracą na wartości. Ich cena spadła aż o połowę, w porównaniu z rokiem 2016, kiedy zwyciężył w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Spadek wartości

Podała, że w 2016 roku średnia cena za stopę kwadratową (0,09 m.kw.) w siedmiu nowojorskich nieruchomościach prowadzonych przez należącą do byłego prezydenta Trump Organization, sięgała 3346 dolarów. W 2017 roku po objęciu przez niego urzędu w Białym Domu, zmniejszyła się do 1903 dolarów. W roku 2020 r. wynosiła już tylko 1619 dolarów. Jest to spadek o 51 proc.