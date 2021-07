Wielkie porozumienie w sprawie podatków. "Na naszych oczach dzieje się historia"

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podała, że 130 krajów i jurysdykcji zgodziło się na nowy plan reformy międzynarodowego systemu podatkowego. Program przewiduje, że minimalna stawka podatku CIT dla międzynarodowych przedsiębiorstw będzie na poziomie 15 procent. Do porozumienia przystąpiła też Polska.

Dwa filary

Pierwszy polega na "umożliwieniu przeniesienia części praw do opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych z ich krajów pochodzenia do państw, w których prowadzą one działalność handlową i osiągają zyski, niezależnie od tego, czy te firmy są fizycznie obecne w tych krajach".