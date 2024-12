Kupił gładkiego batonika Mars. Otrzymał odszkodowanie

Gładki baton Mars i odszkodowanie

- Jedynym powodem, dla którego wysłałem e-mail do [Marsa], było to, że byłem zainteresowany tym, co mogło spowodować, że tak się stało. To wszystko, co chciałem wiedzieć, a oni wciąż zbywali to pytanie. Myślę, że dwa funty to świetna sprawa, to będą dwa darmowe batony Mars. Może mogli wysłać mi więcej, ale nie jestem niewdzięczny. Myślę, że to niesamowite po tym wszystkim, co się stało, że dostałem kupon o wartości 2 funtów - stwierdził Seager.