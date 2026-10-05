Ze świata To zdanie zna cały kraj. Meloni je zastrzegła

Gabinet Giorgii Meloni pobił rekord. Rządzi najdłużej w historii kraju Źródło wideo: "Fakty o Świecie" TVN24BiŚ, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

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Dziennik wyjaśnił, że rejestracja, o której "La Repubblica" powiadomiła po przeanalizowaniu europejskiej bazy danych znaków towarowych, ma chronić nagranie przed jego klonowaniem przez sztuczną inteligencję i nielegalnym wykorzystywaniem, co zdarzało się w minionych latach.

Słynne zdanie Meloni

Według gazety chodzi o słynne nagranie z jej kampanii wyborczej: "Jestem Giorgia, jestem kobietą, jestem matką, jestem Włoszką, jestem chrześcijanką".

Słowa premierki Włoch wykorzystywano jako refren piosenek, a także trafiały do memów i były powielane na portalach społecznościowych.

Znak towarowy

Gazeta zaznaczyła, że w przypadku tej rejestracji zastosowano mechanizm, który przetestowano już wcześniej w świecie show-biznesu. Nagranie głosu zostaje zarejestrowane w EUIPO jako dźwiękowy znak towarowy. Od tego momentu barwa głosu wraz ze swoimi modulacjami i rozpoznawalnymi cechami staje się znakiem wyróżniającym, chronionym również przed ewentualnym klonowaniem.

Jak podkreślił dziennik, różnica w porównaniu z prawem autorskim polega na tym, że w tym nowym przypadku nie chroni się przemówienia lub tego, co zostało powiedziane, ale dźwięk, który pozwala rozpoznać osobę mówiącą.

Obecnie, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, wystarczy nawet tylko kilka sekund nagrania, aby oprogramowanie mogło nauczyć się barwy głosu, sklonować jego intonację i tworzyć zdania, których dana osoba nigdy nie wypowiedziała - podkreślono w artykule włoskiej gazety.

Problem bezpieczeństwa państwa

Odnotowano w nim również, że wcześniej podobnej rejestracji dokonali, chroniąc swój głos, włoska piosenkarka Giusy Ferreri, a także znany aktor dubbingowy Luca Ward.

"W przypadku Meloni stawka jednak jest zupełnie inna. Sklonowany głos może posłużyć do stworzenia oświadczenia, którego nigdy nie wydano, rozmowy telefonicznej, którego nigdy nie było czy fałszywego nagrania audio, które w kilka minut rozniesie się po portalach społecznościowych" - podkreśliła gazeta "La Repubblica".

Dziennik dodał, że "kiedy ten głos należy do osoby stojącej na czele rządu, deepfake przestaje być jedynie kwestią ochrony tożsamości osobistej. Znak towarowy nie powstrzyma nikogo przed podjęciem takiej próby. Daje jednak dodatkowe narzędzie do obrony".