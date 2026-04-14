Propozycja historycznej fuzji największych linii lotniczych USA. Rynek reaguje wzrostami

Oprac. Jan Sowa
Trump ogłasza zawieszenie broni z Iranem
Propozycja połączenia dwóch największych amerykańskich linii lotniczych pojawiła się na najwyższym szczeblu politycznym. Szef United Airlines miał przedstawić ją prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Ewentualna fuzja mogłaby całkowicie zmienić układ sił w globalnym lotnictwie, ale już teraz budzi poważne wątpliwości regulatorów i ekspertów.

Prezes United Airlines Scott Kirby zaproponował możliwość połączenia z American Airlines podczas spotkania z Donaldem Trumpem 25 lutego. Rozmowy odbyły się pod koniec narady dotyczącej przyszłości lotniska Dulles w Waszyngtonie.

Według źródeł Kirby przekonywał, że wspólna linia byłaby silniejszym graczem na rynkach międzynarodowych. Zwracał uwagę, że dwie trzecie miejsc na trasach długodystansowych do i ze Stanów Zjednoczonych oferują zagraniczni przewoźnicy, mimo że 60 procent pasażerów to obywatele USA.

Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen
Wyższe opłaty za bagaż i mniej udogodnień. Linie lotnicze reagują na wzrost cen

Największa konsolidacja od lat

Połączenie dwóch gigantów byłoby największym ruchem konsolidacyjnym w branży od ponad dekady. Już dziś rynek w USA jest silnie skoncentrowany – cztery linie, w tym United i American, kontrolują większość ruchu krajowego.

Dane za 2025 rok wskazują, że obie firmy były największymi liniami lotniczymi na świecie pod względem dostępnej przepustowości, jeśli uwzględnić także połączenia międzynarodowe.

Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"
Ostrzeżenie przed brakami paliwa dla samolotów. "W ciągu następnych trzech tygodni"

Rynek reaguje wzrostami

Informacje o możliwej fuzji przełożyły się na notowania giełdowe. Akcje American Airlines wzrosły o około 4-5 proc., a United o około 2 proc. w handlu przedsesyjnym i posesyjnym.

To odbicie nastąpiło po wcześniejszych spadkach związanych z rosnącymi kosztami paliwa. Po wybuchu wojny USA-Izrael z Iranem ceny paliwa lotniczego gwałtownie wzrosły, co zmusiło linie do podnoszenia cen biletów i opłat.

Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów
Tysiące strajkujących, setki odwołanych lotów

Poważne przeszkody regulacyjne

Eksperci branżowi są sceptyczni wobec powodzenia takiej transakcji. Wskazują na możliwy sprzeciw związków zawodowych, konkurencji, polityków i zarządców lotnisk.

- Administracja mówiła, że naprawdę zależy jej na kwestiach wpływających na portfele konsumentów, a to dałoby liniom większą siłę w ustalaniu cen - ocenił prawnik antymonopolowy Seth Bloom.

Podobne obawy wyrażają inni eksperci. - Mniej wyboru oznacza wyższe ceny biletów, więcej opłat i mniej opcji dla każdego, kto chce dostać się z punktu A do punktu B - powiedział Ganesh Sitaraman.

Presja na American Airlines

Ewentualna fuzja pojawia się w momencie, gdy American Airlines zmaga się z presją poprawy wyników finansowych. Linia pozostaje w tyle za konkurentami, a dodatkowo obciążona jest długiem sięgającym około 25 miliardów dolarów.

- Byliśmy bardzo otwarci w kwestii naszych obaw dotyczących słabszych wyników finansowych, operacyjnych i obsługi klienta w American - powiedział rzecznik związku pilotów Dennis Tajer.

Nie wiadomo, czy doszło do formalnych rozmów między liniami ani czy rozpoczęto jakikolwiek proces. Biały Dom nie skomentował sprawy, podobnie jak United i American Airlines.

Jednocześnie administracja USA sygnalizuje ostrożność. W obliczu rosnących kosztów życia i zbliżających się wyborów każda decyzja mogąca wpłynąć na ceny dla konsumentów będzie podlegać szczegółowej analizie.

Źródło: Reuters

Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica