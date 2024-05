Dow Jones na rekordowym poziomie

Rekordy amerykańskich indeksów

Intel, który jest w tyle za innymi graczami na rosnącym rynku sztucznej inteligencji, spadł o 37 proc. od początku roku, co czyni go najgorszym wynikiem Dow w 2024 roku.

W przypadku Dow podróż do 40 000 z poziomu 30 000 zajęła nieco ponad trzy lata, co oznacza szybszą wspinaczkę niż poprzednie 10 000 punktów, co udało się niecałe cztery lata. Przejście z poziomu 10 000 do 20 000 zajęło prawie dwie dekady. Indeks, którego początki sięgają 1896 roku, po raz pierwszy osiągnął poziom 10 000 punktów w marcu 1999 roku - wskazał Reuters.