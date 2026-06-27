Ponad 160 umów. Minister o wpływie napięć na biznes
Wśród zawartych porozumień podczas dwudniowej Ukraine Recovery Conference (URC, Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy) Sobolew wymienił m.in. deklarację Banku Światowego, który chce pozyskać na odbudowę Ukrainy 2 mld dol. m.in. od europejskich partnerów czy umowę z amerykańskim bankiem (US Exim bank) o wartości 300 mln dol. dla spółki Naftogaz.
Ponadto Google zapowiedziało w Gdańsku, że zainwestuje 5 mln dol. w rozwój ukraińskiej aplikacji rządowej Obrii, która ma pomóc m.in. w szukaniu pracy, wyborze ścieżki zawodowej czy przekwalifikowaniu się. Sobolew wskazał też, że UE uruchomiła pierwszą transzę pożyczki dla Ukrainy w kwocie 3,2 mld euro.
Biznes Polski z Ukrainą niezagrożony
Ukraiński minister poinformował, że między rządami Ukrainy i Polski podpisano ok. 15 umów. Pytany o eskalację napięć między Polską a Ukrainą, która miała miejsce tuż przed konferencją, odpowiedział, że nie zauważył, aby sytuacja ta wpłynęła znacząco na perspektywy biznesowe.
Ostatnie napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego. Zełenski odesłał swój order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Największa delegacja w historii
Sobolew przekazał, że w wydarzeniu w Gdańsku uczestniczyła największa w historii ukraińska delegacja biznesowa, licząca 220 przedstawicieli. Ocenił, że tegoroczna Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy była największa oraz "najbardziej praktyczna", czyli nastawiona na decyzje biznesowe i finansowe, ze wszystkich dotychczasowych edycji.
Konferencja na Rzecz Odbudowy w Ukrainie odbyła się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Poprzednie edycje miały miejsce w Lugano, Londynie, Rzymie i Berlinie.