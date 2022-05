Rosyjski Gazprom wstrzymał dostawy gazu do Finlandii

Rosyjski Gazprom wstrzymał w sobotę rano dostawy gazu ziemnego do Finlandii - podała spółka Gasgrid, fiński państwowy operator systemu przesyłowego gazu ziemnego. W ostatnich dniach Helsinki wszczęły procedurę akcesyjną do NATO.

Dzień wcześniej fiński państwowy sprzedawca gazu Gasum podał, że w piątek po południu Gazprom Export poinformował firmę, że dostawy gazu ziemnego do Finlandii zostaną odcięte w sobotę o godzinie 04:00 GMT (godz. 6.00 czasu polskiego). - Starannie przygotowywaliśmy się do tej sytuacji i jeżeli nie dojdzie do zakłóceń w sieci przesyłowej gazu, będziemy w stanie zaopatrywać wszystkich naszych klientów w gaz w najbliższych miesiącach - zapewniał w piątek cytowany przez Reutera Mika Wiljanen, prezes Gasum.

Gaz ziemny z Rosji

W Finlandii niemal 100 proc. zużywanego gazu pochodzi z Rosji (w tym surowiec dostarczany przez Estonię), jednak gaz stanowi jedynie ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Jedynie ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu, ale duża część z nich nie zużywa go do celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie przede wszystkim dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym przemysłu drzewnego, stalowego czy branży spożywczej.