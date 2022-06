Włochy rozważają większe wykorzystanie elektrowni węglowych

Minister ds. transformacji ekologicznej Roberto Cingolani napisał w oświadczeniu, że Rzym planuje zakup węgla, aby być gotowym do maksymalnego wykorzystania elektrowni węglowych, jeśli będzie to konieczne w celu oszczędzania zużycia gazu.

Zwrócił się również do operatora sieci gazowej - firmy Snam, o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie zapasów gazu do poziomu zbliżonego do planowanego na czerwiec. We wtorek poziom napełnienia magazynów gazu wynosił 55 proc., tymczasem cel na ten miesiąc wynosi 60 proc. - poinformowała Agencja Reutera, powołując się na swoje źródło.