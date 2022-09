Maksymalna cena gazu pod znakiem zapytania. Są przecieki z Brukseli

Unia Europejska raczej nie wprowadzi limitowanych cen rosyjskiego gazu - pisze "The Guardian". Brytyjski dziennik dotarł do projektu rozporządzenia dotyczącego walki z kryzysem energetycznym. W dokumencie znalazł się między innymi podatek od nadmiarowych zysków koncernów związanych z drastycznymi podwyżkami cen surowców.

Maksymalna cena gazu i podziały w Unii Europejskiej

"Ostateczny kształt regulacji może jeszcze ulec zmianie, ale projekt wskazuje na wątpliwości Komisji Europejskiej co do uzyskania wystarczającego poparcia państw członkowskich UE dla nałożenia limitu na rosyjski gaz" - czytamy w dzienniku. "The Guardian" przypomina, że Węgry, Słowacja i Austria nie chcą wprowadzenia ograniczeń cenowych. Wszystkie te państwa importują duże ilości gazu z Rosji i obawiają się, że Kreml wstrzyma wszystkie dostawy surowca, co mogłoby przełożyć się na głęboką recesję.