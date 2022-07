Strajk na norweskich platformach wiertniczych. Mniejsze wydobycie ropy i gazu

Norwescy pracownicy znajdujący się na platformach wiertniczych rozpoczęli we wtorek strajk, który zmniejszy wydobycie ropy i gazu - przekazał Agencji Reutera związek zawodowy prowadzący akcję protestacyjną - Lederne. Planowana eskalacja trwającego strajku norweskich pracowników sektora naftowego i gazowego może od soboty ograniczyć eksport gazu o 56 proc., przekazało stowarzyszenie pracodawców Norwegian Oil and Gas (NOG).

Strajk w Norwegii i mniejsze wydobycie

"To partnerzy społeczni są odpowiedzialni za znalezienie rozwiązania każdego konfliktu" - przekazała agencji Reutera wiceminister ds. ropy i energii Maria Schumacher Walberg w przesłanym pocztą elektroniczną oświadczeniu, odnosząc się do sposobu, w jaki spory płacowe są zazwyczaj rozwiązywane w Norwegii .

Jeśli nastąpi dalsza eskalacja, to do soboty może to doprowadzić do zamknięcia blisko jednej czwartej wydobycia gazu w Norwegii, a także około 15 proc. produkcji ropy naftowej - według obliczeń Reutersa.