Dwa kraje odrzucają unijną propozycję zmniejszenia zużycia gazu. "Jesteśmy jej całkowicie przeciwni"

Piotr Naimski został odwołany ze stanowiska pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. - W tej chwili mamy pewną zmianę, co do struktury funkcjonowania energetyki i wyłącznie z tego powodu doszło do zmiany na stanowisku - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller.